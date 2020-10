Prosí o pomoc muža, proti ktorému sám svedčil! Poskok, šofér či "štartér" bývalého bossa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka Slavomír Surový žiada svojho niekdajšieho šéfa, aby mu podal pomocnú ruku. Chce, aby mu dosvedčil, že za vraždu Petra Klešča a pokus o vraždu Jozefa Holuba z roku 1997 sedí už niekoľko rokov v base nevinne.

V roku 2011 prešovský okresný súd odsúdil Surového za tieto skutky na 15 rokov väzenia v tretej nápravnovýchovnej skupine, teda s najprísnejším stupňom stráženia. "Sú silné dôkazy, že som tento skutok nespáchal ja, ale niekto iný,"vravel pred dvomi mesiacmi Surový.

Slavomír Surový a Mikuláš Černák v 90-tych rokoch. Zdroj: Ingrid Timková

Spolieha sa na to, že súd mu povolí obnovu konania, keďže sa jeho exšéfovi rozviazal jazyk a začal vypovedať o tom, čo sa dialo v podsvetí v 90-tych rokoch. "Černák sa priznal že tento skutok organizoval, menoval páchateľov. Kromka sa priznal, že to spravil on. Popísal vo svojej výpovedi vo veci vraždy Róberta Holuba, s kým sa dopredu dohodol na vražde Klešča a menoval páchateľov, ktorí to išli urobiť. Mali to byť Szatmáry, Sisák, Kromka,"vyhlásil Surový.



Zbalili Černákovho komplica: Polícia už obvinila jeho pravú ruku z vraždy

Chce, aby súd znova otvoril pojednávanie vo veci pokusu o vraždu Jozefa Holuba, brata nebohého bossa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba. V roku 2011 ho za to prešovský súd právoplatne odsúdil na 15-ročné väzenie.

V pondelok mal k tomu vypovedať bývalý šéf mafie. Senát však nebol kompletný a sudca tak musel pojednávanie odročiť. Černáka teda zbytočne eskortovali cez polovicu republiky z leopoldovskej basy. Do Prešova prišiel v sprievode kukláčov, s putami na rukách, rovnako aj Surový, ten mal však navyše takzvaného medveďa, teda putá aj na nohách! V pojednávačke sa zdržali iba pár minút. "Verejné zasadnutie bolo odročené na 14. decembra, lebo neboli splnené procesné podmienky na jeho vykonanie z dôvodu neprítomnosti prísediaceho," informovala hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová. Slavomír Surový si odpykáva 15-ročný trest za pokus o vraždu Jozefa Holuba.

Surový sa snaží dosiahnuť oslobodenie v kauze, ktorá súvisela s bojom konkurenčných skupín v podsvetí. Skutku predchádzala vražda brata nájomného vraha Alojza Kromku alias Čističa Jozefa Kromku, ktorého zabili v septembri 1997 členovia gangu holubovcov - Ladislav Badó, Dušan Borženský, Alexander Horváth a už nebohí Štefan Fabián a Peter Klešč. Z pomsty za to, že jeho brat Čistič sa pokúsil pár dní predtým spáchať atentát na Róberta Holuba na benzínke na sídlisku KVP v Košiciach. Kromku vylákal na stretnutie Klešč a potom ho odvliekli do Vajkoviec. Tam ho zbili, mučili, neskôr ho pri Ličartovciach pri Prešove niekoľkokrát strelili do hlavy a telo zapálili.

Lenže Čistič sa snažil pomstiť vraždu brata. Černák vylákal holubovcov na stretnutie do Bratislavy do hotela Danube, no dal to vedieť aj Čističovi, ktorý tam vtrhol, postrelil R. Holuba a zabil jeho ochrankára Štefana Fabián, alias Faba - jediného vysokoškolsky vzdelaného zo skupiny. Holub skončil v kóme v nemocnici na bratislavských Kramároch, kde ho neskôr dorazil streľbou cez okno Potkan - nájomný vrah Jozef Roháč.

Týždeň po vražde Kromku, 2. októbra, vrazilo vražedné komando o pol tretej ráno do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach. Zniesť zo sveta chceli Holubovho brata Jozefa, prezývaného Ďuso. Komplicmi Kromku boli Badó, Horváth, dnes už nebohí mafiáni Karol Szatmáry a Černákov kmotor Karol Kolárik a podľa rozsudku aj Slavomír Surový. Vykopli dvere a Kromka začal strieľať. Ďuso však stihol vyskočiť von oknom a ušiel. Guľky zasiahli polonahého Klešča, ktorý skončil rozstrieľany pri gauči. Svoj život si v kúpeľni zachránila Patrícia, ktorá neskôr vypovedala v súdnom procese. Pokyn na popravu mali dostať údajne od Černáka po tom, ako ležal Róbert Holub po neúspešnom atentáte v nemocnici na bratislavských Kramároch. "Aby vedel, keď sa preberie z kómy, aké to je, keď niekomu zabijú nevinného brata," tieto slová odzneli na jednom z pojednávaní pred prešovským súdom z úst Horvátha.

Surový sa k tejto vražde nikdy nepriznal. V jeho prospech svedčil dokonca aj Černák, hoci mu súdny senát v Prešove neuveril. "Surový pri vražde nebol," tvrdil šéf mafiánov pred súdom v roku 2009 napriek tomu, že v jeho prípade bol práve štartér korunným svedkom a aj na základe jeho svedectva Černáka odsúdil prešovský súd v roku 2010 na doživotie.

Černák sa nedávno priznal, že skutok zorganizoval a menoval páchateľov. Ich mená vyslovil už pri spomínanej svedeckej výpovedi v prospech Surového. Teraz ich znova zopakoval, ale už s tým, že sa s menovanými vopred dohodol na vražde Klešča. Mali to byť Karol Szatmáry z Čiernej nad Tisou, Albert Sisák z Veľkých Kapušian a Lojzo Kromka zo Spišskej Novej Vsi."Počkáme si na výsluch navrhnutých svedkov, urobíme záver a budeme dúfať, že návrh na povolenie obnovy konania bude akceptovaný zo strany okresného súdu,"povedala Surového advokátka Zuzana Bejdová a ako prvého navrhla vypočuť Černáka. Jej klient vo chvíli, keď ho eskorta odvádzala z pojednávacej miestnosti, zdôraznil: "Spokojný budem, až keď ma oslobodia."

