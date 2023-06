Rodičovský dom svokrovcov zručný domáci pán postupne aj s pomocou kamarátov rokmi zrekonštruoval a rovnako sa staral aj o rozsiahlu záhradu, ktorá bola, a aj v súčasnosti je skutočnou pastvou pre oči. V ostatnom čase pozornosť rodiny bola upriamená na prípravy svadby ich jediného syna Matúša, ktorý sa bude v auguste ženiť. O tom, že by mali riešiť niečo také hrozné, nikomu z nich nenapadlo.

Strašný telefonát

Jozef bol 24. apríla v službe a manželka Ľubica v nemocnici kde podstupovala operáciu chrbtice, syn ako lekár spolu so snúbenicou pracujú a žijú v Poprade. "Náš dom bol úplne prázdny. Keď mi o pol tretej ráno zazvonil telefón a videl som, že mi volá sused, tušil som, že to nebude nič dobré. Neviem ani prečo, ale akosi podvedome mi napadlo, že nám horí dom. Neviem to ani pomenovať, či to bola intuícia, zlé tušenie alebo možno profesionálny „ciťák“. Okamžite som sa ponáhľal domov s tým, že to bude „len“ nejaké zahorenie. Keď som po chvíľke videl z veľkej diaľky osvetlené Henckovce, vedel som, že ide o požiar obrovského rozsahu. Na dvore bolo päť hasičských áut a množstvo príslušníkov. Pridal som sa k ním a hasil som vlastný dom,“ rozpráva Jozef so slzami v očiach.

Keď už bol požiar zlikvidovaný a kolegovia sa s ním rozlúčili so slovami, aby sa držal a priali mu veľa síl, ale aj šťastia, ostal na zhorenisku sám len so svojimi myšlienkami. "Uvedomil som si tú bezmocnosť, že síce mám dom, ale som bezdomovec, keďže je neobývateľný a zároveň aj to, že už nikdy nebude taký ako bol. Moja Ľubica sa z nemocnice nemá kam vrátiť a syn rovnako. Je hrozné, že celý život som drel, po službe som robil na dome a investovali sme manželkou do neho svoj voľný čas ale aj peniaze ktoré sme zarobili, dokonca aj moje odchodné zo štátnej služby, keďže teraz som podnikovým hasičom a privyrábam si tak k výsluhovému dôchodku, a zrazu nemáte nič,“ povzdychne si zlomený Henckovčan

Zákerný ťah ľudskej hyeny

Dodáva, že zisťovateľ požiaru, ktorý prišiel na miesto jednoznačne potvrdil, že požiar bol úmyselne založený. „Vošli do domu cez okno na prízemí, otvorili dvere a vyšli na poschodie, kde zamierili do synovej izby odkiaľ ukradli jeho zbrane určené na športovú streľbu, zobrali aj trezor zo skrine, v ktorom boli cennosti, synove celoživotné úspory (vybral si ich kvôli svadbe), ale aj dve krátke zbrane (pištole). Okrem, toho ukradli hotovosť, ktorú sme s manželkou len krátko pred požiarom vybrali z banky, keďže ženíme syna a postupne sa stále niečo prikupovalo," spomenie, čo všetko sa zlodejom prilepilo na prsty. Nemôže sa zbaviť myšlienky, že išlo o čistý tip a krádež na objednávku. "Hoci v dome už boli nejaké „zásoby“ alkoholu, synova veľká zbierka vzácnych nožov, nezmizlo z toho vôbec nič. Podľa mňa mali presne určené čo majú zobrať a zmiznúť. Až ma desí, keď si predstavím, že plán so zoznamom vecí im mohol dať niekto, koho s manželkou poznáme. Tá naša hotovosť to bol len „bonus“ s ktorým možno nepočítali len ho tušili, keďže indíciou pre nich mohla byť Matušova svadba,“ neskrýva sklamanie z počínania ľudí, ktorí sa veľmi jednoducho dostali k niečomu, o čo sa žiadnym spôsobom nezaslúžili.

