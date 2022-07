Tragické leto, aké je tento rok, si nepamätajú ani mnohí skôr narodení. Takmer každý deň pribudnú do smutných štatistík nehoda, vražda či samovražda. Obzvlášť dramatický je počet utopených ľudí rôznych vekových kategórií. Oslovili sme veštkyňu, čo je príčinou daného stavu.

Proces je podľa slov Daniely nepretržitý, začína sa poruchou dýchania, keď sa obete dostanú pod vodnú hladinu. Podobnosť so životom a s konaním človeka nie je náhodná. Pracujeme nadčas, naberáme informácie, ktoré zaplavujú našu myseľ až do stavu zmätku. Duševné mlátenie vo vodách emócií spôsobí duchovnú únavu, tá kompenzuje vnímanie a je príčinou formy utopenia.

Dôležite je skľudnenie

"Človek sa utopí, ak prepadne panike. To ona spôsobuje, že mlátime rukami okolo seba a to buď unaví, alebo telo naberie vodu a človeka stiahne na dno. Musíme získať kontrolu nad vnímaním vecí, ustáliť myseľ a adrenalínové myšlienky. Najkritickejší čas na nájdenie vztlaku je v počiatočných chvíľach našich ťažkostí vo vode, keď nás obopne strach. On spôsobí mentálny blok vnímania vecí. Utopí nás strach, nie voda," hovorí veštkyňa a dodáva, že každý máme v sebe vztlak, ktorý umožní prežiť takmer každú situáciu. Prvé chvíľky sú rozhodujúce. "Vždy, keď ste zavalení emóciami, buďte ticho, nájdite v sebe pokoj a vedzte, že nádej pláva!"

Bezmocnosť

Paculíková hovorí, že či si to pripúšťame, alebo nie, všetko so všetkým súvisí. "Vláda už viac než 2 roky rieši koaličnú krízu, nie občanov. Cítime sa bezmocní a potápame sa vo vodách zúfalstva. Mnohí sa dostali do priepasti depresie, krachu, strachu zo straty práce, príjmu a následne neschopnosti postarať sa o rodinu. Nedostatok rovnováhy duševného stavu vedie k rôznym chorobám a sebadeštrukcii," vysvetľuje Daniela Paculíková z vesti.sk.