Opravnený hnev a nevraživosť sa zosypali po tragédii na hlavu strelca Juraja i jeho rodinu. Skúsená lekárka Danica Caisová hovorí, že v takýchto prípadoch ťažko hľadať vinníka. "Mladý muž bol nadpriemerne inteligentný a navštevoval školu pre mimoriadne nadané deti, keby sa venoval niečomu zmysluplnému mohol byť v budúcnosti prospešný pre našu krajinu a ktovie, možno aj svet. Dnes vieme, že tento chlapec už žiadnu históriu nenapíše, rovnako ako jeho obete," začína úvahou svoje vyjadrenie Danica Caisová.

Hlboké vzťahy

Poznamená, že vysoko inteligentní ľudia sú zvláštnou skupinou, zatiaľ čo niekde im príroda pridala, inde im zasa ubrala. "Sú veľmi zriedkavé prípady, že nadaný človek je harmonický vo všetkých oblastiach. Sledovala som večer to, čo médiá o tragédii prinášali. V súvislosti s tým, že ako miesto, pred ktorým došlo k streľbe, sa spomínal klub obľúbený medzi LGBTI komunitou a dokonca sa hovorilo, že by mohlo ísť o vraždu z vášne, musím povedať, že názory na homosexuálov, že žijú príliš voľnou láskou, nie sú pravdivé. Ich vzťahy vedia byť veľmi hlboké a žiarlivosť veľmi intenzívna," dotkne sa verzie, ktorá sa spomínala tesne po prevalení tragédie.

Nespoločenskí a zmanipulovateľní

Neskôr vyplávalo na povrch, že by malo ísť o ideologické dôvody. "Mladí ľudia sú ľahko ovplyvniteľní a často hlboko ideologicky založení. Majú len dva smery - čierny alebo biely, nič medzi tým si nepripúšťajú. Inakosť netolerujú," prízvukuje lekárka. Dodáva, že nie je to nič ojedinelé, niečo podobné je tu mnohé storočia, keď sa spoločnosť k istej skupine ľudí stavá odmietavo.

Viac fotografií k téme nájdete v galérii >>>

"V súčasnosti je to aj komunita LGBTI. Hoci napriek zdaniu, táto skupina tvorí len malé percento populácie. No, aj tak sa nájdu jednotlivci, ktorí sa dajú zmanipulovať skupinou a ostro, ba až nevraživo vystupujú proti ináč orientovaným ľuďom. A môže to vyústiť až do tragédie, akou momentálne Slovensko žije," hovorí odborníčka.

Čítajte TU čo podľa Caisovej stalo za nezmyselným činom strelca >>>