Odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák, v byte ktorého žil dlhé roky expremiér Robert Fico, čelí ďalšej obžalobe. Aj v tomto prípade ide o daňové podvody v súvislosti s bytovým komplexom Five Star Residence. Bašternák mal pripraviť štát o 200-tisíc eur!

Bašternáka v marci 2019 odsúdili na päťročný nepodmienečný trest za neodvedenie daní a poistného. Cez svoju firmu BL-202 si v roku 2012 kúpil sedem bytov v luxusnom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Byty ale mali nižšiu hodnotu. Odsúdený si tak neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer dva milióny eur. Bašternák si ešte po vznesení obvinenia uplatnil takzvanú účinnú ľútosť, peniaze štátu zaplatil, no nepomohlo. Okrem toho mu prepadol aj majetok.

„Trest sa môže zdať niekomu nízky a inému vysoký. Súd dospel k záveru, že trest je primeraný,“ povedal vtedy predseda trojčlenného senátu Krajského súdu. Bašternákovi k relatívne nízkemu trestu pravdepodobne pomohlo, že vyslovil účinnú ľútosť a zároveň sa tým aj priznal k podvodu. Trest si odpykáva v zariadení s najnižším stupňom stráženia.

No machinácie vo Five Star Residence ho dobehli už mesiac po odsúdení, kedy bolo voči nemu vznesené ďalšie obvinenie. Vyšetrovatelia sú názoru, že v roku 2013 zatajil zdaniteľný prevod nehnuteľností v komplexe, čím si skrátil DPH vo výške 200-tisíc eur. „Obžalobu na obvineného L. B. podala Krajská prokuratúra Bratislava 25. septembra 2020, a to pre zločin skrátenia dane a poistného,“ uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Podľa neho nie je možné predpokladať, či bude počas hlavného pojednávania vynesený rozsudok. Ide o prvý termín pojednávania a nie je zrejmé, či a aké vyhlásenie mieni urobiť obžalovaný.

Zaujímavosťou je, že Bašternák mohol požiadať o podmienečné prepustenie po dvoch tretinách trestu, teda po 3,3 roku. Keďže bol odsúdený 14. marca 2019, už budúci rok tak mohol urobiť. Pred pojednávaním bolo teda otázne, či sa nedohodne na vine a treste, aby zostal v zariadení s najnižším stupňom stráženia a dosiahol čo najnižší trest. Druhou možnosťou bolo bojovať na oboch frontoch: V novej kauze dokazovať svoju nevinu a zároveň už onedlho žiadať o podmienečné prepustenie.

Na pojednávanie sa prekvapivo dostavil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Ten pred súdom prezradil, že má pocit, že to dnes prebehne pomerne rýchlo. A mal pravdu! Bašternák sa ku skutku priznal a súhlasil s trestnom odňatia slobody na 7 rokov. Senát súdu napokon rozhodol, že Bašternákovi ostane pôvodný päťročný trest! Prokurátor sa ale voči rozhodnutiu odvolal.

Prečítajte si tiež: