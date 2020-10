„Obhajoba mala pripravené veľmi podrobné vyjadrenie na vzatie, alebo nevzatie môjho klienta do väzby. Primárne som odôvodnila všetky uznesenia o vznesení obvinenia. Od začiatku som sa vyjadrovala, že skutky, ktoré sú mu kladené za vinu, v žiadnom prípade nie sú trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ tvrdí obhajkyňa.

Podľa jej názoru, súd skonštatoval, že nie sú materiálne predpoklady väzby a osvojil si argumentáciu obhajoby v tom, že ani jeden z tých troch skutkov nenapĺňa žiadny trestný čin a už vôbec nie zneužitie právomoci verejného činiteľa.

„Namietla som aj otázku škody, ktorá tam je a pokiaľ ide o dôvody väzby, treba povedať, že zo spisového materiálu nevyplýval ani jeden dôkaz o tom, že by môj klient ovplyvňoval pracovníčky stavebného úradu, alebo podriadené pracovníčky, alebo kohokoľvek, kto by mohol nejakým spôsobom vypovedať v jeho prospech,“ tvrdí Eva Mišíková pokračovala: "Ak ide o pokračovanie v trestnej činnosti, poukázala som na to, že tu nejde o žiadnu trestnú činnosť, takže o akom pokračovaní by sme tu chceli hovoriť. Okrem toho sme predložili listinný dôkaz o presune všetkých kompetencií do skončenia trestného konania.“

