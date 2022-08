V Bardejove došlo k nezmyslenej tragédii. Dvojica psov sa bezprizorne túlala po mestskej časti mesta Vinbarg, až čierna sučka zaútočila na malého yorkshirského teriéra a pohrýzla aj jeho majiteľku. Privolaní policajti sa nedovolali do útulku, kde by mohol pes istý čas žiť, a preto ho udusili.

V nedeľu (21. 8. 2022) došlo vo večerných hodinách v Bardejove k šokujúcemu prípadu. Policajné hliadky boli vyslané na zásah na adresu J. Grešáka v Bardejove. Na mieste našli dohryzeného a vykrvácaného yorkshira Ralfíka. Zabil ho voľne, bez majiteľa, pobehujúci pitbul Axa. Majiteľka sa snažila Ralfíka ubrániť, no nepodarilo sa jej to.

"Pri útoku došlo k zraneniu majiteľky yorkshira. Zásahom tam prítomných osôb, ako aj policajtov bolo zabránené ďalším útokom sučky pitbula na ďalšie osoby. Udalosť bola políciou riadne zadokumentovaná," uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Polícia prípad rieši ako priestupok.



Vinbarg na mape Bardejova. Zdroj: screenshot Google Maps

"Dve ženy boli na prechádzke a venčili dvoch psíkov. Zastavili sa pri vchode, rozprávali, a zrazu na nich zaútočil veľký čierny pes. Bol agresívny a mal jasný cieľ. Ralfovi sa zahryzol do stredu tela a nepustil. Majiteľka svojho psa bránila celým telom, druhá žena jej pomáhala, skúšali psa bit, kopať," opísala incident svedkyňa.

Ženám prišli na pomoc dvaja chlapi, ktorí dokázali čiernu sučku pitbula spacifikovať. Malý Ralfík však ženám vydýchol v náručí. "Keďže pes, ktorý útočil, bol agresívny, nemohli ho pustiť, držali ho tak pevne, že ho udusili (dvaja muži a potom ich vystriedali policajti)," opísala svedkyňa.

Majiteľka yorkshirského teriéra skončila v nemocnici, pretože bola pohryznutá a utrpela aj šok. Na mieste incidentu ostali na dlažbe viditeľné škvrny krvi. Na miesto bol privolaný majiteľ Axy Branislav K. Vraj neprejavil žiadne emócie.

Traumu mali aj svedkyne. "Bolo to strašné, videli sme útok a aj to, ako malý psík vykrvácal vo vchode a ležal v kaluži krvi, hrozný pohľad, stále to mám pred očami," napísala Bardejovčanka Andrea.

Sučka pitbula Axa, ktorá napadla yorkshirského teriéra a jeho majiteľku, bola údajne udusená lepiacou páskou na papuľke a labkách a škrtená nohou do krku. "Dnes nie sme schopní pokračovať v pátraní pravdy, po tomto poznatku, sme zhnusení, zajtra sa tomu budeme intenzívne venovať. Tak sa predsa problémové, alebo ani nie, čipované zvieratá neriešia," vyjadril znechutenie na sociálnej sieti administrátor stránky Pomoc pre zvieratká z Bardejova a okolia .

Kto bol majiteľom Axy a kto zlyhal? Čítajte ďalej >