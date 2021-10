Špecializáciou Mateja Snopka je profilovač. To znamená, že z miesta činu a ďalších vecí pri objasňovaní trestného činu postaví obraz páchateľa, teda, či je to muž alebo žena, z akej sociálnej vrstvy, ako vyzerá, kde ho možno hľadať či ako s ním jednať.

Pýtali sme sa na typické vlastnosti človeka, ktorý je schopný vraždiť a prečo to väčšina ľudí neurobí. „Každý si vieme predstaviť niekoho, kto nám znepríjemňuje život a boli by sme radi, keby nebol. To je normálne, ale väčšina ľudí má v sebe zakorenené brzdy, aby dotyčného nezabil. Brzdy sú nasledovné: empatia, strach z trestu a nevýhodnosť tohto kšeftu,“ vysvetľuje kriminalista.

Čo prežíva vrah?

Vražda podľa odborníka vyzerá naozaj ukrutne a prebieha pomaly, vôbec nie tak ľahko, ako vo filmoch. Preto pokiaľ vrah nie je veľmi rozzúrený, zdrogovaný, patologicky opitý alebo nastavený voči obeti tak, že by urobil čokoľvek, aby sa jej zbavil, tak to jeho psychika nemusí vydržať.

„Viem o prípade týranej ženy, ktorá zabila svojho manžela spoločne so synom a telo úplne rozobrali a vyhodili na rôzne miesta, niečo do smetí, niečo do záhrady. Ale to bol notorický tyran, takže manželka aj syn boli už nastavení tak, že to musia urobiť,“ spomína Snopko.

Prečo vznikli plynové komory

Pokiaľ vrahom nie je sériový vrah alebo sexuálny vrah, ktorý má z toho potešenie, tak podľa odborníka vníma, čo obeť cíti. „Za nacistického vyčíňania vznikli plynové komory aj preto, že šéf SS Heinrich Himmler nariadil, aby začali Židov likvidovať inak, lebo streľba do ľudí je pre príslušníkov SS veľmi náročná a ťažko to znášajú. Pritom to boli sfanatizovaní ľudia,“ dodáva s tým, že mnohokrát sa stáva, že odhodlaný vrah naraz stratí to odhodlanie a vraždu nedokončí, keď vidí utrpenie obete.

