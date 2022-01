Pri útoku detského gangu z Miloslavova na 11-ročné dievča ľudí najviac poburuje brutalita, s akou to tieto deti robili. Podľa kriminalistu však patria práve deti medzi najbrutálnejších páchateľov. Za mrežami je dnes 34 mladistvých, odpykávajú si tresty aj za vraždy. Asi osem percent objasnených trestných činov na Slovensku spáchali deti do 18 rokov.

„V každom kúte sveta narazíme na obzvlášť hrôzostrašné činy, ktoré spáchajú deti - a mnohokrát sú deti v tomto oveľa brutálnejšie a vynaliezavejšie ako dospelí,“ hovorí bývalý kriminalista Matej Snopko, ktorého špecializáciou je profilovanie páchateľa a pomoc obetiam trestných činov, dopravných nehôd a lekárskych pochybení.

Mnohokrát sa dokonca stalo, že deti si objednali vraždu svojich rodičov, napríklad v jednom prípade si 16-ročný žiak pražskej obchodnej akadémie objednal u svojich spolužiakov vraždu mamy a otca za 200 000 korún. Najatí vrahovia si počkali na mamu, keď prišla z práce domov, a dobodali ju nožom. Otca sa nedočkali, tak odišli.

Detský páchateľ rozmýšľa podobne ako dementný dospelý

Nezrelý detský rozum postupuje podľa kriminalistu často podľa nejakej počítačovej hry. „V niektorých prípadoch detskí páchatelia podľa mojich skúseností rozmýšľajú podobne ako prepitý alebo dementný dospelý páchateľ,“ vysvetľuje Snopko s tým, že existuje niekoľko kategórií zbíjajúcich detí.

Prvou najpočetnejšou kategóriou zabíjajúcich detí sú tie, ktoré sa dopustili vrážd mimo rodiny a mimo organizovanej skupiny. Jedným z ich nafrekventovanejších motívov je pomsta.

„Takýto prípad sa stal v Nitre, keď 16-ročný chlapec zabil 19-ročnú predavačku. On hral vonku hokej s partiou a začal oplzlo pokrikovať na túto dievčinu. Ona mu odpovedala, nech si to nechá pre svoju mamičku, a išla ďalej. Chalan sa tak nazlostil, že si ju vyčíhal a požiadal ju, aby mu pomohla s detským kočíkom. Tak ju vlákal do vchodu paneláka. Tam ju surovo zaškrtil. Jej telo odniesol do pivnice a zakryl ho odpadkami. Po čase začalo zapáchať, tak sa začal preverovať celý panelák a chlapec išiel sedieť. Pokiaľ viem, jeho psychika vekom a rokmi za mrežami nezjemnela,“ hovorí kriminalista.

Chcel byť bos, tak založil detský gang

Ďalšou kategóriou sú deti, ktoré sa dopustili vraždy ako členovia gangu. Typický príklad je gang z Prahy, ktorý viedol 17-ročný, nie veľmi inteligentný pomocný robotník, ktorý si predsavzal, že sa stane bosom a ľudia sa pred ním budú triasť od strachu. Tak založil pri svojom dome organizáciu, ktorú pomenoval Zväz priateľov a verboval do nej deti mladšie, ako bol on sám, aby boli poddajné a ľahko ovládateľné. To je pre gang typické.

Treťou kategóriou sú deti, ktoré zavraždili svojich rodinných príslušníkov, najčastejšie rodičov. Väčšinou mali pocit, že im rodičia bránia v rozlete alebo im nedávajú dosť peňazí, ale sú to aj týrané deti.

Ďalšou skupinou vrahov sú duševne choré deti, narkomani a alkoholici a notorickí hráči počítačových hier. Niektoré počujú hlasy, ktoré im prikazujú zabíjať. Toho sa dopustil aj syn jedného právnika, ktorý mamu ubil palicou.

Samostatnou skupinou sú deti oddávajúce sa kultu satana. Svojich rodičov vraždia z rituálnych pohnútok.

Niekedy sa stáva, že dieťa zabije súrodenca zo žiarlivosti alebo aj preto, aby predišlo potrestaniu za často bezvýznamný čin.

Prečo deti vraždia brutálne?

„Takmer vždy sa u detských vrahov stretávame s prehnanou mierou brutality. Na to, aby ukončili život svojej obete, väčšinou nebolo treba toľkokrát bodnúť alebo sekať, ako to urobili oni. To je podľa odborníkov podmienené životnou neskúsenosťou vraha. Vraždiace dieťa totiž nedokáže rozpoznať, koľko úsilia musí vyvinúť, aby jeho obeť zromrela, preto do procesu zabíjania sporavidla vloží všetku svoju energiu,“ vysvetľuje Snopko a dodáva, že čím väčší rešpekt má malý vrah voči obeti, tým viac sa usiluje, aby neunikla.

Spoločnou črtou všetkých detských vrahov je podľa kriminalistu úplne nesprávny prístup rodičov k ich výchove, výnimkou sú len tie deti, ktoré zabili následkom duševnej choroby. Rodičia ostatných malých vrahov buď svojich potomkov zanedbávali, alebo, naopak, nekriticky rozmaznávali.