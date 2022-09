Viktória odmala vyrastala iba so svojou babičkou. Jej mimoriadny výtvarný talent ju dostal na prestížnu univerzitu do Prahy, jej nadanie zaujalo aj Japoncov, ktorí ju pozvali na niekoľkomesačný študijný pobyt.

Mladá žena pôsobí veľmi sympaticky, jej prejav je inteligentný a zdvorilý. Pri bližšom kontakte a na začiatku rozhovoru nás však upozorní, že má občas problém pozerať do očí. Je totiž autistka, diagnostikovali jej Aspergerov syndróm (AS).

Ide o narušenie autistického spektra, čo sa prejavuje v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a vzorcov správania. Napriek tomu pôsobí veľmi milo, hoci občas ostýchavo sklopí oči a kútiky úst jej ťahá do úsmevu. Je však zjavné, že takto prejavuje svoju hanblivosť.

Podľa odbornej literatúry jedinci s AS nevedia čítať reč tela. Majú výrazne narušenú schopnosť porozumieť úmyslom, myšlienkam, túžbam, zámerom či pocitom iných ľudí. Preto často nesprávne odhadnú druhého človeka a nezareagujú očakávaným a primeraným spôsobom. Je možné, že aj to bol dôvod, prečo zareagovala Viktória neopatrne, keď sa jej ozval muž, že našiel jej stratené doklady a mobil, ktoré mala v jednom vrecúšku.

Pod zámienkou, že jej ich odovzdá, ju Martin vylákal na odľahlé miesto. "Bolo to na kraji mesta, ja som nepochopila, že on na mňa niečo skúša. Nakoniec sa tak aj stalo. Išlo o sexuálne násilie, prinútil ma k sexu s nožom v ruke. Roztrhal mi nohavice a donútil ma, aby som mu dala peniaze," opisuje. Po skutku nabrala odvahu a keďže ju ešte pol hodinu na mieste zdržiaval, nahrala ho.

"Nebolo ti zle, musíš mi uznať. Nehovor, že si mi nedávala signály, že to chceš aj ty. Budeš plakať? Ty sa ma vážne bojíš, j..e ti?" počuť z videa, ktoré máme v redakcii. Aj to, ako sa jej ospravedlňuje a prosí ju, aby to nikde nenahlasovala: "Prepáč, nechcel som. Je.e ma to, trochu viac som si vypil. Áno, si obeť, mne prej.balo."