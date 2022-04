KONTROVERZNÝ podnikateľ Štefan Duč si posedí vo väzení o rok DLHŠIE: Poznáme dôvod!

Odsúdený bývalý podnikateľ s vínom Štefan Duč by mal k svojmu väzobnému trestu za spáchaný subvenčný podvod dostať ešte jeden rok. Ako náhradný trest za to, že odsúdený nezaplatil vymeranú finančnú sankciu, to nariadil Špecializovaný trestný súd (ŠTS).