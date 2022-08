Dnes by už mala Simonka 8 a pol roka. Zomrela 11. marca 2015 v rodinnom dome u profesionálnych rodičov, ktorým bola zverená do starostlivosti. Pre krvácanie do brucha zomierala v bolestiach. Podľa rozsudku jej zranenia spôsobil náhradný otec Ivan Grznár, ktorému bola zverená do pestúnskej starostlivosti. Podľa pitvy malo dieťa pomliaždeniny hlavy, ramien, trupu a viackrát natrhnuté tenké črevo.

Súd ho už raz oslobodil, po odvolaní prokurátora sa prípad znova vrátil na okresný súd. V druhom pokuse ho uznali vinným a vymerali mu podmienku. Odvolal sa on aj prokurátor a tak sa prípad znova dostal na prešovský krajský súd. Prokurátorovi sa nepáčila výška trestu, ktorú považoval nedostatočnú a namietal aj to, že neboli splnené podmienky pre mimoriadne zníženie ustanoveného trestu pod dolnú hranicu a žiadal pre obžalovaného minimálne 9-ročný trest.

Obhajca Martin Bašista neopak tvrdil, že nebolo preukázané, že skutok spáchal jeho klient a bola to jediná verzia, ktorou sa polícia zaoberala. "Sú zásadné pochybnosti v ustálení skutkového stavu a nie je možné bez rozumných pochybností konštatovať, že páchateľom bol obžalovaný. V rámci dokazovania existuje veľké množstvo nezodpovedanych otázok za akých okolností a kým vznikli zranenia u maloletej, ktoré boli bezprostrednou príčinou jej smrti. Navrhujem oslobodiť môjho klienta spod obžaloby," zopakoval v utorok znova vo svojom záverečnom návrhu po vypočutí znalca z odboru súdneho lekárstva.

Podľa znalca Martina Kováča zranenia boli dievčatku spôsobené prstami rúk, silným stláčaním do brucha v oblasti čriev a v oblasti hlavy. Dokazujú to výsledky pitvy. Stanovisko súdneho znalca vykonávajúceho pitvu dievčatka, ktoré odznelo na súde v roku 2017 však bolo jednoznačné. Podľa neho si ich dieťa nemohlo spôsobiť samovoľným pádom ani pádom na hračky. Prečítajte si ho v popise fotky v GALÉRII>>

Krajskí sudcovia napokon vyniesli šokujúci verdikt. Vinu obžalovaného uznali, no vymerali mu prekvapivý trest, nad ktorou budú mnohí krútiť hlavou. Jeho výšku si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII >>>

Výška trestu sa nepozdávala ani prokurátorovi. Vypočujte si jeho vyjadrenie.

Obhajca obžalovaného zvažuje podanie mimoriadneho dovolania:

Obžalovaný na súd neprišiel. V prípade odsúdenia na nepodmienečný trest by putoval z pojednávacej miestnosti do väzenia.