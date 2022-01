Partia tínedžerov násilím v nedeľu 2. januára opila 11-ročné dievča. Školáčku vyzliekli donaha a natáčali si to pritom na mobil. Obeť skončila v nemocnici. Nalákali ju do objektu bývalého družstva v obci Miloslavov. Prípadom sa pôvodne zaoberali seneckí policajti a teraz to rieši Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Tí si to prevzali minulký piatok (7. január 2022). "Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v tejto súvislosti ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v jednočinnom súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva," uviedla polícia na svojej facebookovej stránke.

Podľa jej vyhlásenia sa to však týmto nekončí.