Juditu poslali súdy za vraždu svojho kamaráta Tomáša (†16) do väzenia na 12 rokov a 4 mesiace. Nadriadený súd považoval rozsudok súdu nižšej inštancie za správny. Po vyhlásení uznesenia sa stalo rozhodnutie právoplatným.

Otec Judity hneď po vyhlásení verditku vyšiel z pojednávacej miestnosti: "Neviem sa s tým zmieriť. Verili sme v spravodlivosť, zákonnosť, a nedostalo sa nám jej. Poradíme sa a určite podnikneme nejaké kroky na obranu. Sú tam zásadné procesné pochybenia, sú tam dôkazy svedčiace jednoznačne v Juditin prospech a dokazujú jej nevinu."

Rodičia gymnazistky sú totiž presvedčení o jej nevine a jej odsúdenie je pre nich sklamaním. Myslia si, že predložili dôkazy o tom, že Judita vraždu nespáchala. “Zápas o spravodlivosť nikdy nevzdáme. Využijeme všetky zákonné prostriedky, aby sme sa domohli spravodlivosti,” napísali. Podľa nich bola Judita obvinená, obžalovaná a odsúdená na základe vymyslených tvrdení a vykonštruovaných dôkazov: “Verzia vyšetrovateľa postavená na účelovom znaleckom posudku, na nožoch, ktorých rozmery sú väčšie ako rany a na neprítomnosti tretej osoby zachytenej na kamere bola obhajobou nespochybniteľne vyvrátená, no nestačilo to.”

Dodali, že čakajú na písomné odôvodnenie uznesenia senátu krajského súdu a po jeho oboznámení sa, sa rozhodnú, ako budú postupovať ďalej.

Odpykáva si trest

Týždeň po vyhlásení definitívneho verdiktu ich dcéru premiestnili po 707 dňoch z Ústavu pre výkon väzby v Žiline do Ústavu pre výkon trestu v Sučanoch: “Takmer dva roky väzby v ťažkých podmienkach znášala statočne, nesťažovala sa, snažila sa prežiť. Do väzby ju zobrali, keď mala 16 rokov a 5 mesiacov, dnes má 18 rokov a 4 mesiace.”

Z procesu s Juditou bola kvôli jej neplnoletosti vylúčená verejnosť. Preto detaily tragédie vychádzali na povrch až po vypracovaní rozsudku. Niektoré dôkazy sú skutočne šokujúce, no zarážajúce sú aj významné pochybnosti o jej vine. Hrozil jej až 15-ročný trest.

Judita po celý čas tvrdila, že nevraždila, ale že jej kamaráta Tomáša zniesol zo sveta 16. mája 2019 neznámy muž. Ten mal zazvoniť v byte na sídlisku Vlčince, kde Judita bývala aj s matkou práve v čase, keď bol Tomáš na odchode. Zabudol si však podľa Juditinej výpovede mobil, tak sa po neho od dverí vrátil. Keď Judita otvorila, muž v montérkach sa vraj predstavil ako odpočtár s tým, že ide skontrolovať elektriku a poistky. “Začal naliehať, že to bude rýchlo a tlačil sa do bytu. Zľakla som sa a zavolala na Tomáša. Keď Tomáš vyšiel spoza rohu, muž už stál vo dverách bytu. Oni sa na seba pár sekúnd iba dívali, ten chlap mal taký divný výraz,“ povedala Judita. Pokračovala tým, že chvíľu sa nič nedialo, no potom vybral muž z tašky nôž a začal útočiť na Tomáša.

Lenže súd jej verzii neuveril. Počas procesu bolo totiž vyprodukovaných množstvo dôkazov, ktoré podľa žilinského okresného súdu svedčia v jej neprospech. “Skutkový priebeh deja, prezentovaný obžalovanou mladistvou, absolútne nekorešponduje s ostatnými vykonanými dôkazmi, a to aj s dôkazmi odbornej povahy a tieto priamo vylučujú skutkovú verziu obžalovanej mladistvej,” píše sa v rozsudku.

Tomáš bol medzi spolužiakmi obľúbený. Zdroj: fb

