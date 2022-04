Takáto tragédia nemá na Slovensku obdobu. Údajne k nej došlo z dôvodu nefunkčnej signalizácie, ktorá má okamžite hlásiť výskyt novorodenca v inkubátore. Hoci sa hniezdo nachádza hneď pri vstupe do nemocnice, chlapček tu ležal bez povšimnutia niekoľko dní.

Anketa Počuli ste už o podobnom prípade? bohužiaľ áno 6% našťastie nie 94% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Hovorkyňa nemocnice Dana Kamenická sa hneď po udalosti vyjadrila, že potom, ako novorodenca v utorok našli, ihneď kontaktovali políciu a vyslovila ľútosť nad tragédiou. Hniezdo záchrany patrí pod oddelenie urgentného príjmu, ktorého pracovníci ho aj kontrolujú. Na príčiny tragédie sme sa pýtali aj primára urgentného príjmu NÚDCH Marcela Brennera. Na naše telefonáty ani esemesky nereagoval.

Bývalý šéf NÚDCH Ladislav Kužela je z tragédie zhrozený. Nevie si predstaviť, ako sa to mohlo stať, keďže na prítomnosť dieťaťa v hniezde upozorňuje viacero systémov - zvuková signalizácia aj kamery - a všetko je pravidelne kontrolované. „O kontrolách sa robia záznamy. Len čo bolo nejaké pochybenie, tak to sa zistí hneď, pretože existuje evidencia,“ povedal nám Kužela. Za sedem rokov šéfovania detskej nemocnici si spomína len na dve detičky v hniezde. Pri oboch všetko fungovalo.

Z prípadu je zhrozené aj občianske združenie (OZ) Šanca pre nechcených, ktoré je iniciátorom Hniezd záchrany na Slovensku a nemocnici toto hniezdo darovalo. Podľa prezidentky združenia Anny Ghannamovej sa v darovacej zmluve nemocnica zaväzuje udržiavať hniezdo funkčné a hygienicky čisté, zaväzuje sa postarať o poskytnutie nutnej zdravotnej starostlivosti pre bábätko a rovnako sú všetky nemocnice viazané informačnou povinnosťou k OZ o každom náleze v hniezdach.

Denník Pravda uviedol, že nemocnica okolie hniezda pred časom rekonštruovala. Ghannamová sa preto obáva, že mohlo dôjsť k porušeniu signalizácie. „Ak je to tak, je to trestuhodné,“ dodala pre denník Pravda. „Vyšetrovanie nie je ešte ukončené, takže nevieme ešte, čo presne sa stalo. Naozaj by som počkala na výsledok pitvy, ktorá by mala dosť presne určiť, kedy a na čo bábätko zomrelo a azda objasní aj to, koľko dieťa v hniezde bolo,” doplnila.

Desivé priznanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského k prípadu čítajte na ďalšej strane.