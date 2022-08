V januári otriasol celým Slovenskom prípad brutálne napadnutej 11-ročnej Andrejky. Skupina tínedžerov, ktorá si hovorí aj Ghetto z Miloslavova ju mala v priestoroch opusteného družstva násilím opiť, zmlátiť a aby toho nebolo málo, všetko si dokumentovali na video.

Nechutné zábery sa dostali na verejnosť a odštartovali sériu šokujúcich zistení o detskej skupine, ktorá terorizuje celú dedinu.

Do Miloslavova sme sa osem mesiacov po incidente vrátili. Majiteľ zničených budov, kde sa všetko odohralo ešte v januári sľúbil, že objekt zabezpečí. Mal opraviť plot a zadoskovať okná, aby sa tam už nikto nemohol dostať.

Svoj sľub čiastočne dodržal. Plot síce opravený bol, no nikto s podpriemernou kondíciou by nemal problém ho preskočiť. Okná zadoskované neboli.

A tak sa vyberáme opýtať miestnych, ako vyzerá situácia v Miloslavove dnes. "V tom družstve sa už, myslím, nestretávajú. Ja som počula, že chodia do miestneho lesíka. Aj naďalej tú skupinu zvyknem vídať," prezradila žena v obchode.

To, že sa tínedžeri skutočne stretávajú aj naďalej, potvrdil aj chlapík v miestnej krčme. "Nedávno som videl tú Elu, čo je z nich najhoršia, ako sa pred kostolom stretla s niekým a menili si nejakú obálku a peniaze," povedal štamgast s tým, že na neho skupina tínedžerov ale drzá nikdy nebola. Inak by ich bol, podľa jeho slov, vyfackal, že by vlastné meno zabudli.

"Chvíľu bolo po nich ticho, no po čase sa zase objavili. Stretnúť sa zvyknú v parku pri kostole a potom, podľa mňa, idú do lesíka," prezradila žena, ktorá sa prechádzala pri obecnom úrade.

"Do družstva už určite nechodia. Neďaleko mám kozy. Býva tam už dlhšie kľud. Počul som, že sa stretávajú inde," vyjadril sa zase muž, ktorý posedával na lavičke. Naše kroky teda smerujú za otcom údajnej hlavnej šikanátorky Ely, ktorá bola nedávno obvinená z prečinu ublíženia na zdraví.

