Chcela byť jeho jediná! V ceste jej však stála sokyňa, a tak sa rozhodla, že ju odstráni. Celé to malo vyzerať ako nešťastná náhoda, no k skutku nakoniec neprišlo. Sumu vo výške niekoľkých tisícov eur ponúkala za vykonanie vraždy trom rôznym mužom, no tí jej návrh odmietli.

Mimoriadne nechutné sú aj okolnosti samostatného plánovania vraždy, ktoré malo trvať asi rok. Katarína Velická (37) pôvodom z Bojníc mala najskôr navrhnúť prvému mužovi, aby ženu zavraždil tak, aby to vyzeralo ako náhoda v domácnosti či smrť následkom zrážky vlaku. Ten však odmietol.

To ju nezastavilo. S rovnakou sumou 4-tisíc mala prísť aj za ďalším, no neuspela ani u neho. Tentoraz údajne vymyslela, že by to mohlo vyzerať ako pád zo schodov či nešťastné šmyknutie vo vani.

V treťom prípade si mala dokonca chcieť zobrať pôžičku na sumu 10-tisíc a s vraždou aj sama pomôcť! Vraj vymyslela, že prestrihnutie brzdových hadičiek by mohlo spôsobiť smrť pri autonehode. Mala aj alternatívny plán - omámenie obete a následné predanie na orgány.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa o deviatej ráno začalo hlavné pojednávanie vo veci obzvlásť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Hrozí jej až 25 rokov! O dohodu o vine a treste obvinená záujem nemala, celý čas tvrdila, že je nevinná.

