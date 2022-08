Potešujúce pre Eleonóru Kabrheľovú je, že košický okresný súd jej zrušil posledné z nariadených obmedzení - probačný dohľad, ktorý musela absolvovať potom, keď v roku 2014 opustila múry väznice.

Koniec dozoru

Z tohto uznesenia pre Noru vyplynula povinnosť pravidelne raz mesačne sa hlásiť u probačno-mediačneho úradníka. Tomu je však koniec, takmer osem rokov trvajúcu povinnosť súd s požehnaním prokurátora ukončil. Dôvodom vraj malo byť vzorné správanie Kabrheľovej. To však nie je všetko. Minulosťou je aj zákaz vycestovať do zahraničia, mimo územie EÚ. To, či Nora, ktorá po vystriedaní niekoľkých podnájmov aktuálne zakotvila v Bratislave, sa nechystá dovolenkovať v niektorej z krajín mimo európsky kontinent, sme nezistili.

Rozprávke o láske nik neveril

Kabrheľová - Mojsejová sa Slovákom priebežne pripomínala nielen súdnymi trenicami rôzneho druhu, ale šokovala verejnosť aj ináč. Začiatkom roka 2018 prišiel utajený sobáš s vtedy úhlavným nepriateľom Františkom Kabrheľom, s ktorým sa vláčila po súdoch pre údajnú nevrátenú pôžičku 25,7 milióna Sk (viac než 853-tisíc eur). Rozprávke o náhlom citovom vzplanutí dvojice nikto neveril, išlo len o dobre premyslený ťah, aby kontroverzná podnikateľka neskončila na desať rokov v base a Nitran by zo svojho dlhu nevidel ani cent. V októbri 2018 manželstvu zazvonil umieračik a dvojica sa rozviedla. Nore okrem spomienok na extravagantného manžela ostalo aj jeho priezvisko.

