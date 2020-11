Pojednávanie sa kvôli opatreniam spojeným s koronavírusom začalo s polhodinovým meškaním, po niekoľkých minutách však padol definitívny verdikt. Okresný súd v Žiline uznal Juditu za vinnú a odsúdil ju na 12 rokov a 4 mesiace nepodmienečne. Obhajoba sa hneď na mieste odvolala o trestnej veci bude rozhodovať krajský súd.

Z pohľadu dievčaťa po vynesení rozsudku bolo zjavné, že ju výška trestu šokovala. Pozrela sa na otca, ktorý potom, čo sa im stretli pohľady len pokýval hlavou. Okrem neho sa pojednávania zúčastnila aj matka a sestra Judity. Zo strany nebohého chlapca prišla len sestra jeho matky.

Judita po odchode z pojednávacej siene mala oči plné sĺz, na otázky novinárov však nereagovala.

Tragický máj 2019

Posledné kroky Tomáša nažive zachytila 16. mája 2019 kamera v bloku, v ktorom bývala Judita, kde sa pár stretol údajne preto, aby sa dohodol na detailoch spoločného výletu do Londýna. Po vstupe do paneláku sa však priateľské stretnutie zmenilo na drámu a privolaní záchranári našli mladíka už bez známok života. Na tele mal množstvo bodných a bodnorezných rán. Pitva neskôr preukázala, že ich bolo dokonca až 50, čo svedčí o obrovskej brutalite útočníka. Dievča tvrdilo, že za vraždou je falošný odpočtár elektriny, ktorý na nich zaútočil a Tomáša dobodal pri jej obrane.

Nože ako dôkaz

Polícia počas domovej prehliadky zaistila v byte niekoľko nožov, jeden, na ktorom bola krv obidvoch mladých ľudí, našli v izbe dievčaťa. Judita však aj napriek tomu trvala na tom, že je nevinná.

Neskoršie vyšetrovanie nepreukázalo prítomnosť tretej osoby. Posudok z psychiatrie zasa nepotvrdil, že by Judita bola v čase spáchania skutku nepríčetná, ani to, že by dvojica v tom čase užila alkohol alebo iné omamné látky.

Polícia napokon obvinila Juditu a uvalila na ňu vyšetrovaciu väzbu. Žalobu neskôr prekvalifikovali na obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Znalci prítomnosť "odpočtára" vylúčili

Na jednom z posledných pojednávaní pred senátom Okresného súdu v Žiline začiatkom novembra (súd pre nízky vek obžalovanej Judity pojednáva neverejne) sa vyjadroval k prípadu znalec z odboru trasológie, ktorý mal skúmať stopy bosých nôh a obuvi zaistených na mieste činu. Prítomnosť ďalšej osoby, ktorou mal byť podľa tvrdenia dievčaťa falošný odpočtár, výsledky testov DNA nepotvrdili. Ďalší znalec z odboru elektrotechnika zase preveroval telefonát z tragického dňa.

