Jozef Radič sa momentálne nachádza v leopoldovskej väznici, kde si odpykáva iný trest, za lúpež. Žiada však podmienečné prepustenie.

V prípade, že by sa dostal von z väzenia, by však mohol byť ohrozený druhý proces, týkajúci sa vraždy Ernesta Valka. Podľa portálu SME by mohol byť proces sťažený a prípadne aj zmarený, keďže na slobode má Radič viacero možností, ako sa vyhýbať spravodlivosti.

13 rokov stará vražda

Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera podal obžalobu na Jozefa Radiča v máji 2020 pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.

Elitného právnika Ernesta Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež.

Jozef Radič mal Valka streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Do domu advokáta mal vniknúť spolu s ďalším spolupáchateľom, už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa Radiča, ten vinu odmieta.

Prednosť má prípad, za ktorý je Radič väznený

V prídade vraždy Ernesta Valka má rozhodovať sudca Okresného súdu Bratislava I Pavol Tomík. Podľa toho majú však zo zákona prednosť kauzy, v ktorých má obžalovaný nariadenú väzbu.

Termín začatia procesu ohľadom Valkovej vraždy odhadol Tomík na jeseň tohto roka.