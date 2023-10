K tragédii došlo presne 15. júla okolo 19:55 hod. na ceste medzi Revúcou a obcou Muránska Dlhá Lúka. Podnikateľ Marián Výborný (48) na svojom luxusnom BMW prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim starším autom, ktoré v tom čase viedla jeho bývalá partnerka Irina. Tá nanešťastie pri nehode utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.

Podľa slov rodiny a blízkych malo ísť o jasný úmysel, ich tvrdenia podporujú aj výsluchy svedkov či kamerové záznamy. Podľa nich mal Marián svoju bývalú partnerku prenasledovať už dlhšie, aj v osudný deň. Vyšetrovateľ poukázal na možný motív podnikateľa pomstiť sa bývalej družke, s ktorou mal v minulosti približne 12 rokov vzťah. Tým vraj mohol byť predaj rodinného domu, ktorý bol síce napísaný na poškodenú, ale pôvodne bol darom Mariánovi Výbornému.

„O tejto skutočnosti sa dozvedel dva dni predtým, ako spáchal skutok," podotkol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, podľa ktorého je dôkazná situácia je mimoriadne silná.

"Obžalovaný dnes odmietol vypovedať, lebo vedel, že by som ho konfrontoval s veľmi silnou dôkaznou situáciou. No je to právo obžalovaného. Dôkazy preukazujú, že obžalovaný poškodenú vytrvalo sledoval... Zároveň doobeda v ten istý deň vyhľadával v internetovom prehliadači slová ako zabitie v afekte, vražda, trestné sadzby... Zdôvodňoval to vo svojom výsluchu v prípravnom konaní tým, že sa zaujímal o podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka. Ja som zatiaľ nepostrehol, že by bol Mikuláš Černák stíhaný za trestné činy spáchané v afekte," vyjadril sa Lipšic.

Aktuálne prebiehajú výsluchy svedkov a dokazovanie, pojednávanie bude trvať niekoľko dní. Na súd sa v stredu ráno dostavil otec nebohej Iriny Sviatoslav, brat Igor a syn Markus, ktorý sa k prípadu vyjadriť odmietol. Podnikateľovi hrozí v prípade preukázania viny 25-ročný trest väzenia až doživotie.

