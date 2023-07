Útočník Ján M. (36) z Čadce mal Andreu († 39) prenasledovať od roku 2021. Mala z neho veľký strach a podala na neho aj trestné oznámenie, v septembri 2022 ho však na základe záverov znalca - psychiatra z väzby prepustili. Ján bol vraj nepríčetný, a tak stíhanie zastavili a nariadili mu ústavnú liečbu. Z tej ho prepustili po piatich mesiacoch do ambulantnej starostlivosti. Nemal byť nebezpečný pre spoločnosť, dopadlo to však inak.

Ján mal trpieť bludovou poruchou. Čo táto porucha predstavuje, nám objasnila skúsená psychiatrička a sexuologička Danica Caisová.

Čo je to bludová porucha, ktorou mal údajne Ján (36) trpieť?

- Bludová porucha, podľa staršej klasifikácie paranoidná psychóza, je vážne psychiatrické ochorenie. Je to duševná choroba. Znamená to, že blud, ktorým osoba trpí, je nevyvrátiteľný, nemá rozumový náhľad na svoj blud, je nepresvedčiteľný o tom, že bludom trpí, že to, čomu verí, je pravdivé. Mnohé bludy vyzerajú dôveryhodne, ľudia povedia, niečo asi na tom bude. Ide o poruchy myslenia, keď blud skreslí vnímanie reality a človek sa pod vplyvom bludu aj správa. Ide o vážne psychiatrické ochorenie, a tak to posúdil aj znalec – psychiater.

Ako táto porucha ovplyvní správanie človeka?

- Obsahom bludu môže byť presvedčenie o svojej výnimočnosti, o svojich výnimočných kvalitách, neodolateľnosti a odmietanie vníma ako „naoko", odmietavá osoba mu dáva signály, ktorým rozumie iba on a podobne. Pri paranoidnom blude je osoba presvedčená, že jej/jemu niekto usiluje o život, obsahom bludu býva najčastejšie pocit ohrozenia, prenasledovania. Erotomanický blud svedčí o tom, že osoba, ktorá týmto bludom trpí, je presvedčená, že ju niekto miluje, inokedy zase, že je mimoriadny vynálezca. Skrátka, obsahom bludu je myšlienka, ktorá sa zmení na bludné vnímanie reality.

Preto to mohlo vyústiť aj zabitím prenasledovanej?

- Treba povedať, že nositelia psychických ochorení sa násilných skutkov dopúšťajú pomerne zriedka. Často však psychiatrickú intervenciu odmietajú, necítia sa byť chorí, nedodržiavajú disciplinovanosť v liečbe, ale je to niekedy aj okolie, rodina, ktoré úplne neverí, že takáto osoba je naozaj psychicky chorá.

