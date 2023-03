Na parte, ktoré uverejnili pozostalí a jeho láska Dominika, je fotografia usmievajúceho sa mladíka v bielej košeli, s červeným motýlikom a v tmavomodrom saku. Dojemným veršíkom sa prihovára k tým, ktorých opustil: "Tak krátko išiel som s vami, hľa, tu sa cesty delia a vtáci nad hlavou mi pieseň nedospievali." Najmladší syn Kleinovcov opustil rodičov sestru Lenku, brata Miloša i priateľku Dominiku.

Krátka láska

Práve krehká blondínka pridala na sociálnu sieť dve fotografie kde sa zamilovaný párik teší zo svojej prítomnosti. Tomu je však koniec. Dominika si uvedomila tvrdú realitu hneď potom, keď sa dozvedela hroznú spravu o tom, že jej milý zahynul. Pod zábery napísala: "Navždy si ťa takto zapamätám ako usmievavého človeka s veľkým srdcom, ktoré ma urobilo šťastnou i keď iba na jeden rok. No nikdy na tento pocit nezabudnem a ani na TEBA." Pridala k tomu lietadlo a červené i čierne srdiečko, napokon k tomu pripísala: "My love forever."

Spolužiaci i hasiči

Na mladíka spomínajú aj pedagógovia a spolužiaci zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach, ktorí prijali správu o tragickom úmrtí ich skvelého, zodpovedného a veselého absolventa s veľkým zármutkom. K tomu pridali zábery tabla a informácie o jeho štúdiu v rokoch 2011 - 2015 bol žiakom 4. C triedy v odbore Mechanik požiarnej techniky. "Jeho triedna, bývalí pedagógovia a majstri OV budú mať navždy na Maroša Kleina len tie najkrajšie spomienky." Svojim odchodom zarmútil aj členov Dobrovoľného hasičského zboru Iliašovce, s ktorými spolupracoval. "O život prišiel pri plnení svojho sna spolu s ďalšími troma pasažiermi lietadla...!" napísali kolegovia.

Spomienka kolegov z leteckej školy

"Milovaný syn, brat a náš veľkorysý priateľ. Pomáhal aj tým, ktorých nepoznal. Napríklad pravidelným darovaním krvi. Maroš mal šikovné ruky, keď nelietal vždy niečo tvoril alebo opravoval. Už od malička ho lákalo nebo. Chcel byť kozmonaut, no do modelov rakiet, ktoré staval, sa bohužiaľ nezmestil. Aj napriek prekážkam to nevzdal a výcvik dokončil ako jeden z prvých v partii. Sníval o tom, že aj on bude odovzdávať svoje vedomosti ďalej ako letecký inštruktor. Súčasťou leteckej školy JetAge bol od roku 2021. Odišiel nám náhle, ale nechal tu za sebou veľa spomienok a zážitkov, za ktoré budeme večne vďační."

Smutné lúčenie...

Pohreby Romana Zlatovského († 26), Rastislava Navrátila († 42) a Mariána Oravca († 43) sú naplánované na piatok a sobotu. Štvorica mužov - inštruktor a traja žiaci vo výcviku tvorili posádku motorového lietadla typu Diamond DA 42, ktoré pri výcvikovom lete spadlo pri obci Trenčianske Stankovce. Pád lietadla nikto neprežil.

