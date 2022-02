Mali celý život pred sebou, avšak osudný okamih im prekazil ich plány. Pri tragickej dopravnej nehode v levickom okrese zomreli hneď traja mladí ľudia - Alexander (†19) so svojou priateľkou Katkou (†18) a 27-ročný vodič druhého auta, ktorý zraneniam podľahol pri prevoze do nemocnice.

Medzi obcou Horná Seč a Levicami došlo k mimoriadne tragickej udalosti, ktorá zasiahla hneď niekoľko rodín. 27-ročný vodič Mário podľa vyjadrenia polície prevdepodobne neprispôsobil rýchlojsť jazdy a spôsobil nehodu, ktorá sa nielen jemu stala osudnou. Súčasne totiž pri nej zahynul aj 19-ročný vodič druhého auta Alexander a jeho spolujazdkyňa a zároveň partnerka Katka († 18). Ďalší spolujazdec Alexander (17) skončil v nemocnici s ťažkými zraneniami.

Podľa vyjadrení rodiny len 19-ročného Alexa (pozn. red. Šaňa, ako ho blízki aj volali), bol po svoju priateľku Katku v práci a v čase tragédie sa vracali domov. Tam však už neprišli. Hrozná udalosť sa ešte k tomu odhorala len deň pred jeho narodeninami.

"Boli už na ceste späť domov. Išli sme hneď na miesto, kde sa to stalo. Čoskoro by mali 1. výročie, mali veľa plánov a život pred sebou. Toto sa nemalo stať... len kvôli nezodpovednému vodičovi, čo sa ponáhľal na nejakú oslavu. Vyletel zo zákruty 140 km/h a čelne do nich narazil, " vyjadrili sa nám v stručnosti.

"Odpočívajte v pokoji. Šani, všetko najlepšie k dnešným 20. narodeninám tam hore," uverejnila komentár na sociálnej sieti Tamara. "Šani odpočívaj v pokoji, nech ti je zem ľahká a všetko najlepšie k dnešným 20. narodeninám tam hore," pridal sa Kiko.

"Je to najväčšia bolesť pre rodičov ak tragicky zahynie vlastné dieťa a má 20. narodeniny. Rodinám želám veľmi veľa síl toto preklenúť, ale skôr si myslím, že toto sa nedá ak je smrť spojená s narodeninami. Najhorší deň do konca života," napísala Natália.

