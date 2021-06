Na starej Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji sa na križovatke s Nádražnou zrazili štyri osobné autá, úsek je neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Obchádzka vedie cez Ivanku pri Dunaji, vodiči sa zdržia hodinu.

Vodiči si v pondelok ráno počkajú aj vo viacerých úsekoch v hlavnom meste a pri vstupe doň. Zelená vlna RTVS informuje o 20-minútovom zdržaní v Rusovciach v smere do Petržalky, vodiči sa zdržia aj na zjazde z D2 do Jaroviec.

Na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave si vodiči počkajú v kolóne do 20 minút. Na Račianskej v smere do mesta ich čaká asi pätnásťminútové zdržanie.

Stella centrum informuje na svojom webe o zdržaní na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Vodiči si tam počkajú do 15 minút.

Na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra hlásia zdržanie do 20 minút. Na Hradskej v smere od Vrakune do centra je tiež spomalená premávka, zdržanie môže byť do 25 minút.

