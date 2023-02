Veľmi smutný rekord! V roku 2022 zomrelo v slovenských horách 56 turistov. Predtým ich ročne zahynulo okolo štyridsiatky, takže posledné číslo je naozaj alarmujúce. Je pred nami víkend, o týždeň sa začínajú jarné prázdniny, mnohí pôjdete na hory. Takže predtým si poriadne skontrolujte výstroj a overte predpoveď počasia. Na kopcoch nepodceňujte terén a nepreceňujte svoje sily a schopnosti.

Čísla za rok 2022 varujú 56 mŕtvych bolo spolu v horách 23 zahynulo vo Vysokých Tatrách 5 turistov zabili lavíny, ktoré spustili aj sami

Už tradične najviac turistov zomiera vo Vysokých Tatrách – z celkového počtu 56 ich v našich veľhorách zahynulo 23. Vzhľadom na tamojšie náročné terény a poveternostné podmienky je to pochopiteľné. Lenže záchranárom stále vyráža dych prístup turistov: sú ľahkovážni, podceňujú terén či počasie, nerešpektujú vyznačené trasy. A potom stačí málo, aby sa pátracia akcia neskončila tragicky.

Takto v utorok šokovalo záchranárov správanie rodičov s ročným bábätkom. Zaráža už to, že sa s ním v mrazoch a vo vysokom snehu vydali na túru k Popradskému plesu. A je úplne nepochopiteľné, že ignorovali drevenú závoru zakazujúcu vstup a pokojne vykročili na letný chodník, ktorým sa v zime chodiť nesmie a kde hrozia lavíny. Navyše otec dieťatka váži 150 kilogramov, takže v hlbokom snehu čoskoro uviazol, zabáral sa doň a veľmi rýchlo vyčerpal svoje sily. Na pomoc im museli vyraziť horskí záchranári na skútri a na lyžiach. A to vraj mali turisti šťastie, že sa im vôbec dovolali, pretože v tejto oblasti je problém so signálom.

