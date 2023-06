Informáciu potvrdila trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Podľa nej pes vybehol majiteľovi na ulicu v čase, keď tadiaľ prechádzalo 8-ročné dievčatko, ktoré strhol na zem na trávu, kde ho opakovanie pohrýzol do viacerých častí tela.

„Dievčatku boli spôsobené veľké tržné rany na hlave aj iných častiach tela. Zranenia si vyžiadali jej okamžitú hospitalizáciu v nemocnici s doposiaľ nezistenou dobou liečenia,“ dodala K. Kuzmová.

Incident sa odohral na kopaniciach patriacich k obci Krajné, kam chodia prevažne chalupári. Pes Hači však patrí miestnemu obyvateľovi, ktorý má pozemok oplotený len čiastočne. Väčšinu dňa býva zatvorený v koterci, majiteľ Štefan M. si ho však v osudnú chvíľu vzal k sebe, keď kontroloval zajace. Hači mu vtedy ušiel a rozbehol sa rovno k deťom chalupárov, ktorí sa hrali na ceste nižšie. Dievča, ktoré pohrýzol sa bicyklovalo.

"Je to psík môjho syna. On ho bráva von, chodieva s ním aj na prechádzky a teraz ho tiež pustil, kým dával zajacom jesť. Hači sa väčšinou drží pri ňom, teraz však ušiel a pustil sa po ceste dole a tam všade boli deti," povedala mama majiteľa psa Anna s tým, že Hači je očkovaný, aj čipovaný a nikdy v minulosti nič podobné nespravil.

"Syn potom utekal za ním a už iba videl, že je zle, na ruku ju kúsal, na ucho, na hlavu," povedala Anna s tým, že Hači má približne tri roky a nevie, čo s ním bude teraz. "Bojím sa, že ho budú chcieť utratiť," uzavrela Anna. Podľa nej Hači napadol vnučku chalupára, ktorý pochádza z Bratislavy.

Podľa starostu obce Jána Konečníka sa v miestnej časti Matejovec dostal pes z pozemku a napadol deti, ktoré sa na ceste hrali a strhol dievča z bicykla. "Dievča poranil na hlave. Dieťa bolo hospitalizované v Bratislave. Ide naozaj o nemilú udalosť. Je nám to všetkým strašne ľúto. Čo sa týka majiteľa psa, je to bezproblémový občan našej obce a nemáme s ním žiadne problémy," povedal starosta.

Ten zároveň dodal, že obec má aj všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov. "Bohužiaľ, žiadna právna norma nedokáže stopercentne zabezpečiť to, aby sa takéto niečo nestalo," uzavrel starosta obce. Ten zatiaľ nevedel povedať, čo so psíkom bude ďalej.

Majiteľovi psa hrozí obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví. „Žiadame všetkých majiteľov psov, aby pri venčení, alebo vypustení psa na pozemku, mysleli predovšetkým na bezpečnosť. Každý majiteľ nesie za svojho domáceho miláčika zodpovednosť. Zabezpečte, aby nikomu neublížil,“ varuje K. Kuzmová.