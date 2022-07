Sú na nich mŕtve Vladimírovo telo a odrezaná Kristínina hlava. Kristínu Tarjányiovú poznali mnohí. Bola to údajne rozporuplná osobnosť.

Jedni ju rešpektovali, iní nenávideli. Pekne sa o nej vyjadrujú zákazníci z jej bývalého butiku v centre hlavného mesta, bývalí spolužiaci, či aj turistický sprievodca po Bratislave Ivor Švihran. Avšak susedia ju neznášali. Tárjányiovej vadilo takmer všetko. Akýkoľvek hluk, či už išlo o kosenie, pílenie stromov, prerábku bytov, brechanie psov, ale aj púšťanie hudby. Rozčuľovalo ju parkovnie, či spochybňovala obsadzovanie pozícií v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Vladimír T. žil s mamou na Tokajíckej ulici v bratislavskom Ružinove. Bývali v tom istom vchode ako Kristína Tarjányiová. Bývalý skúsený kriminalista Matej Snopko z informácií, ktoré sa podarilo zozbierať, usudzuje, že Kristína išla Vladimírovi dlhodobo na nervy. "A keďže si študoval kriminalistickú literatúru, tak vedel, ako najúčinnejšie vykonať vraždu aj samovraždu. Chlap sa potreboval tej podľa neho strigy zbaviť. A keďže mal u seba zbierku zbraní, tak mal aj možnosť to urobiť," povedal expert.

Susedu strelil na chodbe jej vlastného bytu do hlavy z boku. "Si predstavte, keby ju strelil medzi oči, musel by sledovať jej vydesený výraz," vysvetľuje Snopko. "Telo však nemohol nechať na mieste, lebo by bol jedným z prvých podozrivých. On ju rozporcoval, aby sa mu s telom ľahšie manipulovalo," vysvetľuje expert.

O následnom skladovaní tela má expert šokujúce detaily. "Podľa mojich informácií ju mal ju uloženú vo vani s alkoholom. Teda mal toho veľa naštudovaného ale keďže to nikdy predtým nerobil, tak ani netušil, aký veľký smrad a dym bude z toho spaľovania," vysvetľuje kriminalista dianie v Alibernetovej ulici (bratislavská Koliba), na pozemku záhrady vrahovej rodiny.

Na prevoz tela z jednej mestskej štvrti do druhej zrejme použil páchateľ auto. Je to cca 3 km. Zdroj: Printscreen Google maps

Šokujúca je aj teória, že Vladimír mohol mať komplicov na prevoz tela z Tokajíckej na Alibernetovu ulicu. Z mapy vidíme, že vzdialenosť medzi bytom a chatkou bola skoro 3 kilometre, ktorú prekonali zrejme autom. Muselo sa to diať nenápadne, keďže v tom čase ešte žiadna panika nevznikla. V tejto súvislosti sme oslovili aj políciu, či pátra po možných komplicoch vraždy.

Vladimír sa snažil obeť spáliť po ôsmich mesiacoch od jej popravy 17. júla. Z pozemku, na ktorom bola po domácky vyrobená piecka sa valil hustý dym a smrad. To zburcovalo susedov, ktorí zalarmovali hasičov. Keď tam dorazili, Vladimír na nich začal strieľať. "Po príchode k zadymenej chatke v bratislavskom Novom Meste sa ocitli pod paľbou z krátkej strelnej zbrane. Jedného z hasičov zasiahol strelec trikrát, ostatní vyviazli bez zranení. Zranený hasič bol postrelený dvakrát do ruky a raz do ramena, prvú pomoc mu poskytli na mieste jeho kolegovia," komentovali riskantný zásah hasiči. Potom už udalosti nabrali rýchli spád. "Vladimír si strelil priamo do čela, lebo je to najúčinnejší spôsob samovraždy. Ak by sa strelil z boku, ešte by mohol aj prežiť," vysvetľuje kriminalista.

Hasiči si po riskantnom zásahu odfotili stopy guliek na výzbroji. Zdroj: fb HAZZ

V záhrade sa pri prehliadke našla Kristínina hlava oddelená od tela. Bola s prestrelenou lebkou a spálená na nepoznanie, ale ináč nebola fyzicky zohavená. "Až do vraždy mohol byť slušný človek," zhodnotil kriminalista.Ale netrúfa si povedať, či mal psychické problémy. Takže máme tu slušného, sčítaného chlapa, ktorému išla otravná suseda na nervy "ale bolo to, akoby sa niekto z príručky chcel vyučiť za automechanika," komentuje neúspešné dokonanie činu profilovač páchateľov Matej Snopko.

