Karol Glamoš je Tepličan, ktorý sa zaujíma o históriu svojho mesta. Tak sa dopátral aj k vražde, ktorá otriasla kúpeľným mestečkom v roku 1929 a týkala sa jeho príbuznej krásnej obchodníčky a mamičky dvoch detí Štefánie. Jej hrob sa nachádza na starom cintoríne v Tepliciach. "Je to hrob Štefánie Likovej, rodenej Pomelkovej. Jej otec Pomelek bol môj pradedo. Pani Liková bola sestra mojej babky," hovorí K. Glamoš s tým, že s manželom vlastnila Štefánia v Tepliciach malý obchod s potravinami.

V obchode mali manželia Likoví pomocníka, ktorý tam tiež predával. Volal sa Emil Halaksín. Podľa dobovej správy zastrelil 16. apríla 1929 popoludní asi o 17. hodine z vojenskej opakovacej pištole systému "Steyer" svoju zamestnávateľku, obchodníčku Štefániu Likovú, matku dvoch detí a to priamo v jej obchode v Tepliciach. "Po spáchaní tejto vraždy strelil si Emil Halaksín v tej samej miestnosti a tou samou zbraňou do pravého spánku a tým sa smrteľne zranil. V umierajúcom stave ho doviezli do trenčianskej nemocnice, kde v ten deň večer, okolo 11-hodine zomrel," píše sa v dobovej správe.

Štefánia Liková bola podľa tej istej správy strelená do ľavého spánku a ihneď zomrela. Podľa vtedajších svedkov Bol Emil Halaksín už viac rokov zamestnaný v obchodíku Štefánie Likovej. Osudného dňa poslal učňa Štefana Lezu do bytu Štefánie Likovej po čiernu kávu. Asi o 10 minút sa Lezo vrátil a chcel vojsť do obchodu. Dvere však už boli zvnútra zavreté. "Ihneď tušil nejaké nešťastie a preto pomocou služobnej Márie Babičikovej násilím vnikol do obchodu. Tam videl v kaluži krvi ležať Halaksína a Likovú," cituje dobové správy miestny historik Juraj Bušo.

Podľa Lezu výstrel Štefánii vytrhol kus lebky, ale mladý Halaksín ešte žil, len strašne chrčal. Pomocník Lezo policajtom povedal, že v poslednej dobe mal Halaksín stále hádky so svojím zamestnávateľom Štefanom Likom. Aj v ten deň odpoludnia vytýkal údajne Liko Halaksínovi, že nekoná riadne svoju povinnosť a ponúkol mu, že ho vyplatí, aby z obchodu odišiel.

Podľa K. Glamoša išlo zrejme o zakázanú lásku medzi vydatou ženou a mládencom Halaksínom. "Ten sa do nej zaľúbil. Ona mala v tom čase s manželom už dve deti, ale pravdepodobne bola ona a pomocník milenci. Pán Liko sa zrejme o tom dozvedel, snažil sa to urovnať, ponúkol pomocníkovi, aby odišiel s nejakým odstupným. Pomocník sa však nahneval. Mal zbraň a v obchode zastrelil najprv pani Likovú a potom sa zabil aj sám," povedal K. Glamoš.

Čo je neobvyklé, z tejto udalosti sa zachovali aj fotografie. "Sú dve z toho obdobia, keď došlo k vražde. Je vidieť, ako sa pred obchodom zhromaždili ľudia a teda, že sa tam vnútri niečo udialo," uzavrel K. Glamoš. Fotografie použilo aj mesto Trenčianske Teplice v roku 2021 do publikácie Trenčianske Teplice - Čriepky z histórie. Zostavovateľkou knižky bola Silvia Havelková, dcéra Karola Glamoša.