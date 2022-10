Sám veľakrát pomohol ľuďom v tej poslednej chvíli, no žiaľ, svoj príbytok ochrániť nestihol. V obci Mýtna (okr. Lučenec) došlo pred niekoľkými dňami k smutnej udalosti - k úmyselnému zapáleniu rodinného domu, ktorý sa nachádza hneď pri vstupe obce. Trojčlenná rodina tak prišla o strechu nad hlavou. Iróniou je, že majiteľ nehnuteľnosti je sám hasičom.

V stredu (19.10.) nad ránom sa niekoľko požiarnych áut ponáhľalo k rodinnému domu na kraji obce Mýtna, kde žil hasič Ján Piecka s dvomi malými synmi. “Po štvrtej hodine ráno bol k požiaru domu vyslaný aj on, keďže v daný deň slúžil. Jeho dvaja synovia vyviazli z horiaceho domu našťastie živí,” informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Žiaľ, aj napriek veľkému úsiliu a profesionálnemu zásahu, sa požiar rozšíril po celom dome ako aj prístavbe, ktorá bola len nedávno zrenovovaná a mala slúžiť ako dielňa. Dom tak zhorel do tla. Informoval o tom známy majiteľa domu, Tomáš, na svojej stránke na sociálnej sieti.

“Majiteľ domu Ján je zhodou okolností hasič v susednom okrese. Škody sú obrovské, niečo vyše 100-tisíc eur. V podstate tam zhorelo takmer všetko a čo nezhorelo, to je prirodzene vytopené, premočené, znehodnotené,” napísal. Ján mal v dome žiť so svojimi dvomi malými synmi, ktorí navštevujú základnú školu, no našťastie sa nikomu nič nestalo.

Ako sa k tejto smutnej udalosti postavila samotná obec, si prečítajte na ďalšej strane: