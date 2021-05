Generálny prokurátor Maroš Žilinka počas pracovnej cesty na východe Slovenska prespal v prešovskom hoteli. Muža, ktorý ho ovláda - Štefana Čopana z Humenného, niektorí miestni kritizujú. Tvrdia, že má spor s viacerými ľuďmi. Upozorňujú preto na to aj generálneho prokurátora.

Prešovský hotel, kde sa ubytoval nedávno zvolený generálny prokurátor Maroš Žilinka, vlastní spomínaný humenský podnikateľ. Podľa niektorých miestnych nemá na východe najlepšiu povesť. Trojica, s ktorou sme hovorili, tvrdí, že sa s majiteľom hotela niekoľko ľudí roky sporí, podávajú na neho trestné oznámenia a obviňujú ho z podvodov, lenže sa nevedia dovolať spravodlivosti. Preto ich prekvapilo, že sa v jeho hoteli Maroš Žilinka ubytoval, navyše tam bol aj s rodinou už predtým, v čase, keď oslavoval okrúhle životné jubileum.

Trojica sa v stredu prišla na vlastné oči presvedčiť, či generálny prokurátor skutočne do hotela príde. „Jeho zvolenie bolo pre nás nádejou, že sa konečne dočkáme spravodlivého vyšetrovania našich prípadov. Nás, poškodených týmto podnikateľom, je veľa. Ja osobne s ním a jeho skupinou vediem štvorročný spor. Obral ma o vyše 20-tisíc eur,“ zdôraznila košická módna návrhárka Louise Dvorak.

Šokovaný zostal aj Pavol Liška z Prešova, svokor spomínaného hoteliera. S manželkou tvrdia, že zať ich chce obrať o rodinný dom. Podali na neho žalobu, okresný súd prehrali a čakajú na rozhodnutie nadriadeného súdu.

Pred hotel prišla aj starostka Novej Kelče v okrese Vranov Mária Telepunová. Poukazuje na to, že podnikateľ neoprávnene získal pozemky v okolí Domaše. Tvrdí, že bol tri roky trestne stíhaný, zastavil to až bývalý námestník na Generálnej prokuratúre.

Na hoteliera sme sa pýtali aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Rázne popiera akékoľvek kontaky so spomínaným mužom. V jeho hoteli bol na služobnej ceste ubytovaný, no rezerváciu mu zabezpečoval sekretariát prešovského krajského prokurátora. Prevádzkovateľa hotela osobne nepozná a to, že pred hotelom mali byť v stredu nespokojní občania, netušil..

A čo tvrdí Žilinka o jeho pobyte v hoteli s rodinou v čase, keď oslavoval narodeniny a ako to bolo s darom pre neho? Jeho prekvapivú odpoveď si prečítajte v GALÉRII v popise fotky TU.

K hotelu a ubytovaniu sa vyjadril aj hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. "Ubytovanie rezervoval sekretariát krajského prokurátora v Prešove. Generálnemu prokurátorovi nie je známa vlastnícka štruktúra ani prevádzkovateľ spomínaného hotela. Rovnako generálny prokurátor osobne nepozná vami spomínanú osobu a ani jeho manželku, nie je mu známy ich možný vzťah k uvedenému hotelovému zariadeniu a preto ani nemal dôvod sa o nich zaujímať,“ napísal.

Podľa jeho slov generálny prokurátor bol s rodinou v minulosti viackrát klientom spomínaného zariadenia v rámci rodinných dovolenkových pobytov a to so zreteľom na kvalitu poskytovaných služieb, prihliadajúc aj na bezpečnostné opatrenia spojené s ochranou, ktorá sa poskytuje jeho osobe.

Žilinka tvrdí, že v čase jeho dovolenkového pobytu bola v uvedenom zariadení ubytovaná aj veľvyslankyňa Spojených štátov amerických so sprievodom, "čo svedčí nielen o kvalite poskytovaných služieb, ale aj dobrom mene a povesti hotela."

Podnikateľ telefón nedvíhal, na esemesku zareagoval o deň neskôr, vypýtal si mejlový kontakt a sľúbil zaslať písomnú reakciu.