"Boli to iba spoločenské stretnutia,” vyhlásil ešte v roku 2017 pred súdom starosta Dolného Chotára František Dora o svojich kontaktoch s mafiánmi zo Sátorovho gangu. Ako totiž po rokoch vysvitlo, starosta udržiaval vzťahy nielen so Sátorom, ale bol v kontakte aj bratmi Raiszovcami, ktorí ešte v roku 2008 zmizli bez stopy. Práve u Doru, podľa rodiny Raiszovcov, končila ich posledná stopa. Ich telá sa napokon našli zakopané na pozemku u podnikateľa Lehela Horvátha v Čótfe, mal ich zavraždiť samotný Lájos Sátor. U starostu Doru v Dolnom Chotári o nejaký čas neskôr videli naposledy aj Lajosa Sátora. Mal tam byť na zabíjačke v decembri 2010. A potom sa už svojim príbuzným neozval.

Starosta František Dora bol v roku 2008 boli so Sátorom - mafiánom na úteku - na dovolenke, hovoril o tom na súde ako svedok v procese so Sátorovcami. Spomenul aj chatu, kde sa polícia neúspešne pokúsila Sátora zadržať. Je zaujímavé, že túto chatu neskôr získal František Dora od samotného Sátora darovacou zmluvou. František Dora bol však aj politicky aktívny, stal sa dokonca členom SMK a neskôr prestúpil do Mosta- Híd. Medzi jeho kontaktami boli tak aj politické špičky z regiónu. Dokonca aj bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál podporil osobne Doru a jeho syna Nikolasa (poslanec obecného zastupiteľstva za Most-Híd, nie člen) aj pri posledných komunálnych voľbách. Františkovi Dorovi však napokon pozastavili po predchádzajúcich udalostiach v strane MOST-HÍD členstvo.

V regióne sa veľa hovorí aj o slávnych poľovačkách, ktoré Dora zorganizoval, a na ktoré chodila nielen miestna smotánka. Domáci opatrne, ale radi hovoria o tom, kto „dôležitý“ sa na nich zúčastňoval. Lekári, podnikatelia, politici… Medzi ľudí, ktorí priznali vzťah so starostom, je aj šéf predstavenstva FC Nitra Marián Valenta. Podľa neho o Dorových aktivitách mimo zákona netušil, chodieval do Dolného Chotára do bažantnice. Spolu s ním ešte dvadsať až dvadsaťpäť ľudí. Najviac však medzi dedinčami rezonuje meno ministra spravodlivosti Gábora Gála. Ten, priznal, že chodieval k Dorovi na poľovačky rovnako ako iní z tohto regiónu.

Medzi najšokujúcejšie kontakty však patria tie, ktoré František Dora, starosta obce, udržiaval priamo s mafiánmi. V roku 2019 sme získali fotografiu, ktorá ich družné vzťahy potvrdzuje a je len na domnienkach, čo muži na fotke oslavujú. Mafiáni Lajoš Sátor, starosta František Dora, Juraj Bugár a Lehel Horváth.. Nájdete ju v našej galérii, rovnako ako aj fotky s exministrom Gáborom Gálom z politických stretnutí.

František Dora, jeho syn František Dora mladší, Ladislav Alföldi a Roland Szamaránsky boli obžalovaný z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Účelom vrážd malo byť umlčanie bielych koní. Obaja Dorovci spoločne s Alföldim si odpykajú 25 rokov vo väzením s maximálnym stupňom stráženia, Szamaránskemu 18 rokov. Františkovi Dorovi staršiemu bol tiež uložený trest prepadnutia majetku.



Fotografie exstarostu Františka Doru s jeho známosťami a slovenských mafiánov nájdete v GALÉRII