Šéfoval televízii, mal vplyv, bol poslancom parlamentu, podpredsedom vlády aj ministrom hospodárstva. No zrejme už nevedel čo od dobroty a z vrcholu prišiel tvrdý pád! Bývalému šéfovi televízie Markíza sa jeho spupnosť vypomstila. Urobil množstvo krokov, ktoré bude zrejme preklínať do konca svojho života.

Spojil s mafiánom Mariánom Kočnerom a spolu zorganizovali podvod, ktorým chceli prostredníctvom falošných zmeniek vytiahnuť od amerického akcionára CME až takmer 69 miliónov eur. V tom čase už mal totiž Rusko finančné problémy. Oboch ich súd právoplatne odsúdil vlani v januári na 19-ročné väzenie. A tak si musel obliecť väzenský mundúr a na dlhé roky sa mu stali spoločníkmi najväčší grázli.

Medzitým však Ruskovi začalo tiecť do topánok aj z inej strany. Polícia ho obvinila z prípravy vraždy jeho bývalej obchodnej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej. Ocitol sa ako spoluobžalovaný medzi najhoršími z najhorších, ktorí mu v zločine mali pomáhať - bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ prezývaný Kýbel, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan.

Súdne pojednávanie malo pokračovať vo štvrtok. Väzenská eskorta predviedla eskorta z obžalovaných len Ruska. Prítomný bol aj svedok Štefan Ágh a znalci. Rusko s putami na rukách a v modrom väzenskom oblečení vyzeral viditeľne schudnutý. Lícne kosti mu poriadne vytŕčali. Zrejme mu po tom, ako bol zvyknutý na kvalitnú stravu s obsluhou v prvotriednych reštauráciách, nechutí to, čo navaria spoluväzni v kriminále. Alebo chradne z dôvodu, že sa s ním chce dať rozviesť jeho druhá manželka Henriett Heger (42)?

Proces v kauze prípravy vraždy Volzovej sa začal v máji 2019, vo štvtok pojednávanie odročili na 1. decembra. Dôvodom bola zdravotná indispozícia predsedu senátu Okresného súdu Bratislava II.

Čo hovorí obžaloba?

Podľa obžaloby Pavol Rusko v roku 1997 zašiel za Mikulášom Černákom do Banskej Bystrici s požiadavkou, aby Volzovú podsvetie unieslo. Po tom ju mali donútiť prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na Ruska a následne ju odstrániť. Rusko obvinenie odmieta, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre by musela odobriť licenčná rada. Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ alias Lališ, ktorého úlohou bolo sledovať ju. Volzovú malo zachrániť iba to, že Mikuláša Černáka vzali do väzby. Miloš Kaštan aj Černák účasť na skutku pripustili a ten sa dokonca Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.