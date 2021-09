Transsexuál, ktorý dobodal v Trenčíne 17-ročné dievča, je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Súd sa bude zároveň zaoberať návrhom na jeho vzatie do väzby. Ťažko zranené dievča bolo prevezené vrtuľníkom do bratislavskej nemocnice.

"Počas vyšetrovania vyšli najavo skutočnosti, na základe ktorých si vec v zmysle miestnej a vecnej príslušnosti prevzala vyšetrovateľka Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne, ktorá obvinila 21 ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Obvinený mal najmenej trikrát bodnúť 17 ročné dievča. Vyšetrovateľka zároveň podala podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného," uviedla polícia

Muž zaútočil na tínedžerku v piatok pred 21.00 hodinou. Chcel jej vraj vziať mikinu. Krátko predtým v tamojšom obchodnom centre Laugaricio ukradol mobil a rýchlo chcel utiecť taxíkom. Vodič ho však mal z auta vyhodiť.

„Mal čiernu parochňu, minisukňu, bol prezlečený za ženu. Ešte som sa pozeral, aká pekná baba, až kým neprišiel bližšie a videl som, že je to muž,“ povedal svedok z obchodného centra.

Muž zaútočil na dievča na Električnej ulici. Trikrát ju bodol do chrbta, pričom čepeľ noža len tesne minula pľúca a srdce obete. Aj so zlomeným nožom v tele sa dievča z posledných síl snažilo utiecť. Záchranka ju previezla do tamojšej nemocnice, kde sa podrobila operácii.

„Po stabilizovaní základných životných funkcií dievča z Fakultnej nemocnice v Trenčíne letecky previezli do vyššieho zdravotníckeho zariadenia - Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov," uviedla Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air - Transport Europe.

„Môžeme potvrdiť, že Univerzitná nemocnica Bratislava prijala spomínanú pacientku. Vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu, nebudeme poskytovať bližšie informácie k jej zdravotnému stavu," uviedla pre TASR hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Polícia krátko po incidente páchateľa zadržala. Muž mal povedať, že mal záujem o mikinu, ale rovnako mal údajne vypovedať, že mladá žena mu pripomenula dievča, ktoré mal zavraždiť pred tromi či štyrmi rokmi.

Páchateľ otrasného skutku podľa informácií portálu terajsok.sk žije na Morave. Do Trenčína chodieval zvyčajne cez víkendy.

Polícia je na poskytovanie podrobnejších informácií skúpa. „Pre prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme zatiaľ poskytovať žiadne informácie,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková.

