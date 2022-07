FOTO TRAGICKÁ nehoda, pri ktorej zomreli DVAJA hasiči: Za volantom sedel známy podnikateľ! ×

Tragická nehoda, ku ktorej došlo v pondelok večer pri Zvolene, má stále množstvo otáznikov. Zrážku s terénnym vozidlom neprežili dvaja hasiči, ktorí si počas voľna vyšli na cyklistický výlet. Do skupinky na bicykloch obrovským autom narazil muž, ktorý pravdepodobne prekročil povolenú rýchlosť a vletel do nich spoza zákruty. Podľa miestnych je to však "známa firma" a jazdí takto bežne.