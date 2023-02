FOTO TRAGÉDIA pri obci Nesvady! 18-ročný mladík vpálil do stromu, na mieste bol mŕtvy

Nehoda sa stala v sobotu (25. 2.) v podvečerných hodinách. "V blízkosti obce Nesvady v smere na Kolárovo zišiel mladý vodič Škody 105S z doposiaľ nezistených príčin z cesty do protismeru, kde narazil do stromu. Vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla polícia.

Ako doplnila, miera zavinenia, príčina a presné okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania komárňanskej polície.

