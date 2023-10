Senát Krajského súd v Bratislave potvrdil 15-ročný trest pre obžalovaného Dušana Dědečka. V júni 2023 padol v tomto prípade verdikt súdu. Sudca Mestského súdu Bratislava I rozhodol, že Dušan Dědeček (60) je vinný zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia.

Dostal 15 rokov väzenia, zákaz činnosti viesť motorové vozidla 10 rokov a ochranný dohľad 3 roky. Proti tomuto rozsudku sa odvolal prokurátor. Podanie odvolania vo veci nariadil generálny prokurátor. Uložený trest totiž považoval za neprimerane nízky, dôsledne nezohľadňujúci spôsob spáchania činu, jeho následky a osobu páchateľa.

Čiernymi písmenami ostane navždy zapísaná nedeľa 2. októbra v roku 2022, kedy sa cez zástavku prehnalo auto, ktoré šoféroval Dušan Dědeček. Zanechal za sebou spúšť v podobe piatich mladých vyhasnutých životov a viacerých zranených.

Šofér auta smrti si sadol za volant s 1,6 promile alkoholu v krvi. Nezvládol riadenie a v centre Bratislavy vyletel zo zákruty, pričom v rýchlosti vyše 140 km/h narazil priamo do zastávky MHD na Zochovej ulici. Výsledkom tohto nezodpovedného a bezohľadného správania boli desiatky zranených a 5 obetí – študenti Broňa († 21), Marek († 21), Natália († 19), Richard († 19) a Sasha († 20).

V záverečnej reči v júni Dědeček svoj čin oľutoval a povedal, že si nezaslúži život. „Uvedomujem si, že žiadne slová ani činy nevedia zmierniť vašu bolesť. Chcem a budem vás po zvyšok života prosiť o odpustenie. Prosím prepáčte a odpusťte mi,“ dodal. Podľa obžaloby šoféroval v štádiu ťažkého stupňa opitosti a jeho automobil dosiahol rýchlosť 143 kilometrov za hodinu. Na zastávke sa nachádzalo v osudný večer do 50 ľudí.



V pondelok po príchode do pojednávacej miestnosti Dědeček na chvíľu nadviazal očný kontakt s verejnosťou. Bol to zrejme spúšťač plaču a tichého hnevu rodín mladých ľudí, ktorých život vyhasol vďaka šialenej jazde bývalého športového funkcionára. Prekvapil dokonalým strihom vlasov a novou frizúrou.

"Nedá sa vyjadriť k všetkému. Nechcem vás obťažovať svojimi slovami. Chápem a vnímam to tak ako rodičia. Ja som veľmi nešťastný, že sa to nestalo opačne, ja som tam mal stáť a oni mali prežiť. Mrzia ma mnohé účelové tvrdenia, že rodina ma odhovárala od šoférovania. Alkohol je to, proti čomu by mala spoločnosť bojovať, nie proti jednotlivcovi. Mnoho nocí som preplakal a nechcem, aby ma démonizovali ako ožrana," povedal vo svojej záverečnej reči Dušan Dědeček. "Mrzí ma to, veľmi ma to mrzí, sklamal som rodinu, zničil som životy. Keby sa dalo, vypol by som sa hneď. Je to ťažké. Ak by sa dalo, tak by som požiadal o eutanáziu," šokoval doslova.

Ako ďalej povedal, prijal pôvodný trest a nechcel ďalej trápiť ľudí. "Prijal som vinu a ak by som sa dožil toho dňa, chcel by som ešte spoločnosti aspoň čiastočne pomôcť a vrátiť aspoň zlomok toho, čo som poškodil. Moja tvár by mala byť na očiach tých, ktorí sadajú za volant. Chcel by som sa venovať protialkoholickej kampani. Nás starých len ťažko odučíme, ale mali by sme sa snažiť, že tak, ako vymizlo používanie cigariet, mal by zmiznúť aj alkohol z našich životov," uviedol v záverečnej reči na súde. Ten v pondelok výšku trestu 15 rokov nepodmienečne potvrdil.







