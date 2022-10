Dušana Dědečka prepustil zo zadržania sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť.

"Súd nevzhliadol dôvod tzv. útekovej väzby pre hrozbu vysokého trestu. Súd nevzhliadol ani dôvod tzv. preventívnej väzby, keďže hrozba pokračovania v identickom alebo obdobnom konaní z konania obvineného a iných konkrétnych skutočností nevyplýva," priblížil hovorca. Dodal, že súd konštatoval dôvodnosť vzneseného obvinenia.

Dědeček mal možnosť ukázať, že je iný

Mnohí očakávali, ako sa zachová Dědeček bezprostredne po prepustení. Podľa klinického psychológa Kešického však nebolo žiadnym prekvapením, že svoj čin neoľutoval priamo pred kamerami, ale zvolil inú cestu - útek.

„On povedal že to ľutuje, no či to ľutuje naozaj, to nevieme. Tam je dôležitá emócia, ktorú my nepoznáme. V každom prípade sa tej situácii neteší, emócia je pre neho záťažou," myslí si Kešický, podľa ktorého mal Dědeček možnosť ukázať, že je iný človek. "To však nespravil. Mohol sa zastaviť a povedať, že ho to mrzí. Takto sme videli iba jedného zbabelca, čo uteká," hovorí psychológ. Dôležitú úlohu v tomto prípade zohráva aj spoločnosť.

„Ja si myslím, že všeobecná nenávisť, ktorá tu zavládla, nie je tak úplne realistickým odrazom tejto situácie. On si teraz môže začať všímať viac to zlo, ktoré je proti nemu obrátené, ako to, čo sa naozaj stalo. Čiže tým, že sa voči nemu bude na verejnosti vyvolávať tlak, on sa zameria na to, aby odolával tomu tlaku a nie, aby spracoval to, čo sa v skutočnosti stalo," hovorí. Dědeček si mohol podľa psychológa vytvoriť po nehode akýsi obranný mechanizmus.

"On si teraz môže myslieť, že v dejinách nájdeme kopu prípadov, keď ľudia napáchali oveľa viac zla ako on. Veď si len zoberme vojenský konflikt na Ukrajine. On je z tohto pohľadu úplne bezvýznamný. A práve týmto, že aj on má v sebe obranný mechanizmus, si tým môže pomôcť a odľahčiť si ten strašný pocit viny, lebo ten určite má," uzatvára.

