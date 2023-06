O smutnej udalosti hneď informovala nitrianska krajská polícia. K mimoriadne tragickej dopravnej nehode v stredu vo večerných hodinách okamžite smerovali všetky záchranné zložky. Polícia na mieste zistila, že vodič osobného auta pravdepodobne nezvládol jazdu na mokrej ceste a narazil do stromu. V aute sa nachádzali štyria mladí ľudia vo veku od 17 do 21 rokov, ktorí boli prevezení do nemocníc v Nitre a Galante.

"Na pomoc zraneným sme okamžite vyslali záchranárov, do nemocnice ich po ošetrení previezli s ťažkými poraneniami," potvrdila nám hovorkyňa Operačného stredisla záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. Krátko po nehode však prišla práve z nitrianskej nemocnice smutná správa - najmladší spolujazdec na následky zranení podľahol.

Podľa dostupných informácií má ísť o 17-ročného Igora, ktorého priatelia sa nedokážu, s tým, čo sa stalo, zmieriť. "V aute boli dvaja dcériny veľmi dobrí kamaráti, bohužiaľ jeden z nich zomrel. Ťažko to znáša, sú skvelá partia a bude im veľmi chýbať. Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine a prajem veľa síl do ďalších dní. Odpočívaj v pokoji chlapče a dávaj na nich zhora pozor," napísala na sociálnej sieti Lucia. Pridal sa aj Igorov bratranec Maťo: "Najhorší rok... prídem o babku, ešte aj o bratranca... čo ešte príde?".

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tragédie sú predmetom vyšetrovania polície. Podľa dopravného analytika Jána Bazovského sú dve možnosti ako došlo k havárii. "Jednou z možností je, že vodič bol neskúsený, alebo išiel príliš rýchlo a pri manévrovaní dostal na vozovke šmyk. Mohlo ísť o šmyk v zákrute, alebo sa doň mohol dostať pri brzdení. Pokiaľ totiž vozidlo brzdí na rozdielnom povrchu, napríklad na krajnici na tráve a zároveň aj na asfalte, tak dochádza ku šmyku," vysvetľuje Bazovský.

