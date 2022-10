O život pri streľbe prišli dvaja muži, Juraj a Matúš. Užívali si stredajší večer v poniku Tepláreň, ktorý bol pre LGBTI+ ľudí bezpečným miestom. Domov sa však už nikdy nevrátia.

"Matúš a Juraj boli moji kamoši. Keď som prvýkrát stretla Juraja bola som ohromená z toho, aký je charizmatický a aká sympatická energia z neho vychádza. Keď mi v ten večer napísal, že je rád, že ma spoznal, nesmierne ma to potešilo, pretože som sa s ním veľmi chcela kamošiť.

S oboma bola veľká sranda a vždy som sa potešila keď som ich stretla, či už na ulici, v klube, alebo v Teplárni," napísala na facebook v dojímavom statuse ich kamarátka Nikola.

"Nedokážem slovami vyjadriť, ako veľmi som zhrozená z toho, čo sa stalo a z toho, kde sa to stalo. Tepláreň je bar, v ktorom som pracovala 2 roky. Donedávna to bol jediný gej bar v Bratislave. Je to dôležité miesto pre celú komunitu. Obsluhovala som tu všetky možné kategórie ľudí," prezradila.

Matúš a Juraj boli podľa jej slov hrdí členovia LGBT komunity. "Vždy vyjadrili svoj názor. Nikdy neboli ticho. Prezentovali sa tým, ako chodili oblečení, ako žili. Teraz za nimi smútime a spracovávame naše pocity. Väčšina z nás je bez slov. Neostaňme však ticho navždy, ani oni by neostali," dodala smutne.

"Matúš a Juraj odpočívajte v pokoji. Predstavujem si vás ako tam hore máte riadnu Beyonce party. Myslím, že najlepšie čo môžeme spraviť je, že keď to všetci spracujeme a budeme pripravení, spravíme si rovnakú party, za vás Matúša a za Juraja, lebo viem, že by to ocenili," uzavrela.

Prečítajte si tiež: