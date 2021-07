"Situácia bola zlá, prišla prietrž mračien. Hoci potoky máme regulované a boli aj pokosené, vodu, ktorá prišla, nikto neočakával. Bola veľmi veľká, zatopila kopu pivníc, zomlelo hlavné cesty na lazoch, na ktorých sú ľudia teraz odrezaní," opísal Cúcik.

V centre obce podľa neho tiež podmylo cestu, ktorá sa zosunula do potoka. V obci aj popoludní odstraňujú škody, prísť by tam mali i zamestnanci Správy povodia Váhu, ktorí by mali opätovne vyregulovať potoky. "Potrebujeme, aby hĺbka potokov v odľahlejších miestach bola meter aj viac, pretože pri prietržiach mračien, ktoré prichádzajú v súvislosti so zmenou klímy, vodu nebudú stíhať odvádzať," priblížil s tým, že problematické sú práve nespevnené cesty smerom na lazy.

Následky povodní odstraňovali do rána miestni dobrovoľní hasiči z Valaskej Belej a Nitrianskeho Rudna, ako i profesionáli z Prievidze. "Prvé hlásenie o zaplavenom dome sme dostali o 00.45 h, ku ktorému sme vyslali dve hliadky, postupne sa nám nahlasovali i ďalší zatopení obyvatelia. Škôd bolo veľa, nedalo sa všetkým pomôcť, robili sme, čo sa dalo," ozrejmil dobrovoľný hasič z Valaskej Belej Jakub Dušička.

Podobný problém v obci podľa neho už dlho nezaznamenali, voda ich tak prekvapila. "S prvotnými škodami sme bojovali deväť hodín," uzavrel. Samospráva ráta škody po bleskovej povodni, Cúcik odhadol, že budú vo výške niekoľko 100.000 eur. "Následky budeme odstraňovať niekoľko týždňov, škody sú neúnosné," dodal.