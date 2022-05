Na priechode pre chodcov na Hálkovej ulici v Bratislave zrazilo 14-ročného chlapca auto. Utrpel viaceré ťažké zranenia, previezli ho do nemocnice. K nehode došlo v pondelok (16. 5.) poobede. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Prítomnosť alkoholu policajti u vodiča nezistili. "Vyšetrovaním presných príčin a okolností tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave," priblížil Szeiff.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje chodcov, aby dbali na svoju bezpečnosť. Pri prechode cez cestu by mali použiť priechod, nadchod alebo podchod, odporúča. Chodci môžu na cestu vstúpiť podľa policajtov len vtedy, skontrolujú situáciu na ceste. Mali by sa pozrieť naľavo, potom napravo, opäť vľavo a prejsť by mali len vtedy, ak sa nepribližuje auto.

Polícia zdôrazňuje, že na cestu nemôžu chodci vstupovať spomedzi zaparkovaných áut. Tie znemožňujú výhľad. Chodci tiež musia podľa policajtov vždy dodržiavať svetlá na semaforoch a ísť vždy kolmo.

"Vodičov v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou vyzývame, aby sa dôsledne venovali vedeniu motorových vozidiel, sledovali situáciu v cestnej premávke, správali sa zodpovedne, predvídavo a dôsledne rešpektovali svetelné signály," uviedol Szeiff.