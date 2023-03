Mikuláša Černák odsúdili prešovské súdy na doživotie za sedem vrážd. V base si odsedel už 25 rokov. Medzitým sa priznal k ďalším zmareným životom, začal spolupracovať s políciu a vydal knihu. Pred pár rokmi súhlasil aj s predajom práv na svoj životný príbeh, a tak sa čoskoro dočkáme filmu, ktorého bude ústrednou postavou. Nakrúcanie trileru plánujú ukončiť do konca roka a prví diváci ho uvidia v máji 2024.



Réžiu má na starosti Jakub Kroner. “Je pre mňa príležitosťou priniesť divákom film o antihrdinovi, hlave organizovaného zločinu deväťdesiatych rokov,” povedal. Do úlohy Černáka obsadil herca Milana Ondríka. Postavu jeho brata si zahrá Michal Kubovčík, ich mamu Anna Javorková a manželku Ivetu stvárni Rebeka Poláková. Okrem nich sa vo filme predstavia aj ďalší herci nemenej zvučných mien: Dušan Cinkota, Gregor Hološka, Ivo Tuli Vojtek, Petra Vajdová, či Juraj Loj.

Scenár filmu napísal u nás aj v Česku oceňovaný Miro Šifra, rodák z Vernára, ktorá leží neďaleko Telgártu - rodnej obce Černáka. Pri písaní vychádzal aj z informácií, ktoré mu povedal väznený Černák. Toho aj navštívil v base a spoločne pretelefonovali desiatky hodín.

Tvorcovia tvrdia, že nechcú vo filme mafiána glorifikovať, iba zachytiť život "obyčajného muža” a zobraziť príbeh človeka, ktorý sa vráti zo zahraničia späť do svojej rodnej dediny: “Do krajiny, ktorá sa rýchlo mení a v ktorej sa otvárajú nové veľké možnosti aj v oblasti organizovaného zločinu. Miki, pôvodným povolaním šofér autobusu, v sebe postupne objaví a aktivuje schopnosti na to, aby vybudoval jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín v krajine,” uvádzajú na stránke spoločnosti, ktorá film produkuje.



Faktom však je, že Černákov príbeh je súčasťou histórie Slovenska 90-tych rokov, keď podsvetie vydieralo podnikateľov, ľudia sa báli chodiť po uliciach v mestách, kde mafiánske skupiny pôsobili a policajti boli často bezmocní.

Pred pár dňami ukončili tvorcovia prvú fázu nakrúcania. Točili dokonca aj v Mikiho rodnej obci. Telgárt filmári zaplnili vyblýskanými limuzínami a komparz tvorili hrubokrkí holohlaví muži oblečení v čiernych dlhých kabátoch so zlatými reťazami na krku držiac v rukách vence. Nakrúcali scénu z pohrebu Černákovho brata Vladimíra (†27), ktorý zahynul pri dopravnej nehode.

Pre kostolom stálo pohrebné auto. A obďaleč aj starý mercedes, ktorý patril v 90-tych rokoch k superluxusným vozidlám. Neuveríte, kto bol 10 rokov jeho vlastníkom.

Hoci tvorcovia filmu Miki netočia dokumentárny film, snažia sa o čo najväčšiu autenticitu. Podarilo sa im zabezpečiť auto, ktoré v minulosti skutočne patrilo Mikulášovi Černákovi. “Ten fialový mercedes, ktorý použili pri nakrúcaní pohrebu Černákovho brata, vlastnil 10 rokov Černák. To je originál jeho auto. Dokonca sa mi zdá, že aj také ešpézetky mal. Najskôr bolo na českých značkách, lebo jedna jeho firma mala sídlo v Zlíne. Potom bolo na breznianskych značkách a zdá sa mi, že to bolo 86-86 a podľa toho urobili repliku značiek. Viem to, lebo na ňom boli veľké kolesá, ktoré boli z môjho auta kúpeného od Reichela, a aké vtedy u nás nemal nik. A navyše, ja osobne som ho predával niekde do Dunajskej Stredy,” tvrdí Slavomír Surový, ktorý robil Mikimu osobného šoféra a o ktorom bývalý boss mafie vraví, že bol jeho štartérom. Na záver Surový dodal, že sa k osobe Černáka už viac vyjadrovať nebude.