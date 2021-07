Muzikant Ľuboš Didík z Čirča, brat tamojšieho starostu, sa vybral v sobotu oddýchnuť na k slovenskému moru na Zemplínskej Šíravej (okres Michalovce). Domov sa odtiaľ už živý nevrátil. Utopil sa tamojšej vodnej nádrži. O jeho smrti informovali jeho spoluhráči na profile hudobnej skupiny na sociálnej sieti.

Nebohý Ľuboš hral vo východniarskej kapele Rolland z Čirča (okres Stará Ľubovňa! založenej v roku 2000 na klávesy a akordeón. "Ľubik bol nenahraditeľný. Všetci ho mali radi pre jeho dobrú a veselú povahu. Dokázal vyčariť neskutočnú zábavu. Bol muzikant dušou aj telom. Sú stovky neviest, ktorým on hral. Bol proste pojem," zaspomínala na neho jeho kamarátka Maja. Dodala, že ho milovala celá dedina. Bol slobodný. "Zostane po ňom hudba, no každého, kto ho poznal, srdce zabolí, keď bude jeho skladby počúvať," uviedla so slzami v očiach.

Nešťastie sa stalo v blízkosti strediska Kamenec, keď si šiel hudobník zaplávať. Zrazu však začal volať o pomoc, nevládal sa vrátiť a nemal ho kto zachrániť. Pri priehrade totiž chýba vodná záchranná služba. Tento fakt trefne okomentoval jeden z diskutujúcich na sociálnej sieti. Jeho vyjadrenie si prečítajte TU:

Ako opísal hrozivé chvíle kapelník Miroslav Gernát? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu. Kým dorazili hasiči prešlo približne 20 minút. Keď ho vytiahli z vody, začali ho oživovať, no zachrániť sa im ho už nepodarilo. "Na chvíľu im naskočil, ale srdce to nezvládlo a vydýchol naposledy," uviedol očitý svedok.

Ľuboš s kapelou ešte minulý týždeň zabával hostí na svadbe vo Víťazi. Na východe boli mimoriadne obľúbení, hrávali na rôznych spoločenských podujatiach, svadbách či súkromných oslavách, vydali trinásť hudobných nosičov. Rezervácie mali na niekoľko rokov dopredu, skupinu Rolland považovali za diamant medzi svadobnými kapelami na východe.