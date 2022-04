Samotnému plánovaniu vraždy niekdajšieho starostu obce Marianka predchádzalo niekoľko útokov, ktoré pripomínali mafiánske vyčíňanie z 90. rokov. Dušanovi Statelovi niekto v roku 2021 podpálil konskú stajňu, dva roky predtým aj auto.

Starosta obce Marianka Dušan Statelov o ktorom je reč už dnes nie je vo funkcií. Niet sa čomu čudovať. "Nasledovali ďalšie formy zastrašovania, ako atrapa bomby počas plesu, kde sa tiež nenašiel páchateľ. Niekoľko výhražných sms-iek manželke, ktoré sú nepublikovateľné," posťažoval sa Statelov v minulosti.

To, že mu niekto podpálil stajňu či auto, no aj iné terorizovanie bral podľa jeho slov ako psychický nátlak, aby odstúpil z funkcie a nikomu tak "nestál v ceste". Odísť z postu starostu sa nakoniec rozhodol minulý rok v marci.

"Bral som to ako vyhrážku, aby som odstúpil. Zotrval som jedine vďaka očakávaniu, že páchatelia budú odhalení a potrestaní. Bohužiaľ sa tak nestalo," odôvodnil exstarosta svoje odstúpenie.

V utorok sa Statelov postavil v Banskej Bystrici pred Špecializovaný trestný súd, kde sa vyjadril, že „keby vopred vedel, čo sa mu nástupom do funkcie začne diať, nešiel by do toho“. Vo svojej výpovedi pred súdom tiež uviedol, že má pocit, že obžalovaní sú páchatelia. "Obávam sa o svoj život, o život rodiny, detí aj manželky. Týmto útokom čelím dva roky," povedal utorok s tým, že v obci Marianka i naďalej žije.

Proces v kauze prípravy úkladnej vraždy bývalého starostu otvoril súd ešte začiatku februára. Na lavicu obžalovaných sa posadili Kamil Bernáth, Roman Brenčič a Milan Danko, ktorí sa na skutku mali podieľať od konca roka 2020 do začiatku roka 2021.

Kamil Bernáth si spolu s Romanom Brenčičom mali objednať na likvidáciu exstarostu dvoch mužov. Ponúkli im za to odmenu niekoľko desiatok tisíc eur. Bernáth sa mal vyhrážať bývalému Statelovi z dôvodu neskolaudovania rodinných domov v Marianke.

Bernáth si navyše mal objednať podpálenie jeho stajne, čo mal vykonať Milan Danko. Ak by to nevyšlo, tak si mal Bernáth objednať Statelovu vraždu. Danko je v súčasnosti už odsúdený za inú trestnú činnosť.

Bernáth i Brenčič boli najskôr stíhaní väzobne, po februárovom hlavnom pojednávaní sa však ocitli jednou nohou na slobode. Senát špecializovaného trestného súdu totiž koncom toho istého mesiaca rozhodol, že budú stíhaní na slobode. Voči tomuto rozhodnutiu podal prokurátor sťažnosť a tak celú vec nakoniec riešil Najvyšší súd. Nakoniec rozhodol v prospech obžalovaných.

