Exprimátorka Prešova má za sebou rušné roky. Bola na čele mesta dve volebné obdobia, často čelila kritike, musela sa popasovať so závažným onkologickým ochorením. No najväčšiu rana dostala, keď jej syn zastrelil v službe svojho kolegu železničného policajta.

Jej emotívne vyjadrenie k tejto téme naháňa zimomriavky. Andrea Turčanová je prvou ženou, ktorá stála na čele samosprávy tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Predtým pôsobila ako mestská poslankyňa, víťazstvo vo voľbách v roku 2014 bolo aj pre ňu prekvapením.

Za osem rokov primátorovania užila svoje. Keď ju po druhom volebnom víťazstve inaugurovali do funkcie primátorky, sľub skladala v deň, keď zomrela jej mama. Po čase jej diagnostikovali onkologické ochorenie. Po liečbe rakoviny a jej návrate z kúpeľov vybuchol bytový dom na Mukačevskej ulici a mesto muselo vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Každý deň zasadal krízový štáb, bolo mrazivé počasie a tak dostala ťažký zápal pľúc a skončila v nemocnici. Na primátorskej stoličke ju zastihla aj pandémia koronavírusu, no to ešte netušila, že najhoršie chvíle ju ešte len čakajú.

Hoci má päť detí, najviac ju potrápil jej najstarší syn Martin (34). Ten večer 14. marca pred rokom zastrelil v službe svojho kolegu železničného policajta Filipa Suchár Tureka (†29) - otca iba ročnej Violky. V osudný deň mal Martin divné správanie, chvíľu bol žoviálny, potom videl démonov. Zvláštne prejavy mal aj inokedy, jeho kolegovia nadriadených na to upozorňovali. Aj Filip, a v deň tragédie tak urobil až štyrikrát. No kým sa rozhodol jeho šéf zakročiť, bolo už neskoro.

Filipa zastrelil odzadu, z miesta činu ušiel na policajnom aute, z ktorého vytrhol vysielačku, aby ho nemohli jeho kolegovia sledovať, predtým zapálil svoj mobil. Zasahovali aj kukláči, lebo netušili, či sa niekde v okolí neskrýva. Okolo polnoci ho vystopovali na strednom Slovensku. Po zadržaní skončil v cele, podával sťažnosti na kolegov, že ho zbili, na druhý deň ho museli prísť pre záchvat zúrivosti spacifikovať dve hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky.

Závery policajného vyšetrovania sú také, že kolegu zastrelil pod vplyvom vážnej duševnej choroby. Pre nepríčetnosť jeho trestné stíhanie zastavili. Súd nariadil jeho ochrannú liečbu, je v psychiatrickom ústave.

Jeho mama netuší, prečo to jej syn urobil. Verejnosť ju vinila, že pomáhala synovi stať sa policajtom, čo ona rázne popiera. Dohodli sme si s ňou s odstupom času k tejto téme rozhovor. Hoci najprv ochotne súhlasila, v deň stretnutia schôdzku odriekla. No k tragédii predsa len vyriekla emotívne slová.