V Telgárte sa podľa týždenníka Plus 7 dní pripravujú na návrat Mikuláša Černáka (55). Rekonštruujú tam rodný dom najznámejšieho slovenského väzňa odsúdeného za organizáciu viacerých vrážd, na práce vraj dohliada jeho mama Žofia (80). Chystá si niekdajší mafiánsky bos nové bydlisko, kam skloní hlavu po prípadnom podmienečnom prepustení z doživotného väzenia o ktoré môže požiadať už o pár mesiacov?

Podľa susedov dal Černák rodičovský dom úplne vynoviť. „Je na nepoznanie, pozemok už stihli ohradiť novým dreveným plotom. Všetko platí Miki. Veď kto iný?! On vie zarobiť aj z basy. Vyzerá to tak, že má naponáhlo. To by ste kukali, akým tempom sa okolo domu makalo! Len pred pár týždňami začali s rekonštrukciou a už v dome býva Černákova mama. Čaká ho. V decembri Mikiho pustia,“ prehovorili pre týždenník.

Pravdou však je, že požiadať o prepustenie na slobodu môže až na budúci rok. Keď na neho policajti vydali zatykač, sám sa demonštratívne aj so svojim spoločníkom Jánom Kánom prihlásili 17. decembra 1997 na polícii. Prišiel v značkovom obleku, dlhom béžovom kabáte. Obávanému bosovi nemal kto nasadiť putá a zadržať ho, nájsť odvážneho policajta sa podarilo až po približne hodine. Ovtedy je, s malými prestávkami, za mrežami.

V rodnej obci prežil Černák detstvo. V časoch, keď vládol podsvetia v búrlivých deväťdesiatych rokoch sa s manželkou Ivetou usídlil v rodinnom dome v Brezne. Ten však už počas jeho pobytu vo väzení predali.

Mikuláš Černák (prvý zľava) sa od rovesníkov ničím nelíšil. Zdroj: archív

Jeho najbližší blizki - mama ani dnes už bývalá manželka Iveta (54) sa mu doteraz neodvrátili chrbtom. Keď Černáka súdili počas megaprocesu na prešovských súdoch, kde dostal doživotie, chodievala jeho mama každý deň pred súd. Do budovy však nikdy nevkročila. Iba z diaľky sledovala, ako jej syna sprevádzajú ozbrojení kukláči, ako striehnu na streche budovy súdu a nosila mu do väzenia čisté civilné oblečenie.

Aj teraz ju fotoreportér týždenníka nafotil, ako v Telgárte nosí z kuchyne na priedomie čaj, kávu či minerálku robotníkom pracujúcim okolo domu, v ktorom vychovávala dvoch synov - Vladimír (†25) zomrel v roku 2006 pri autonehode, Mikiho vídava len cez sklo počas návštev vo väznici v Leopoldove.