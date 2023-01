Prezident Policajného zboru Štefan Hamran na tlačovke vyhlásil, že vyšetrovateľ disponuje natoľko silnými dôkazmi, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že zadržaný muž skutok spáchal. Aj preto bolo voči nemu vznesené obvinenie. Hamran zároveň vyzdvihol, že páchateľa sa podarilo identifikovať a zadržať necelých 48 hodín od skutku, ku ktorému došlo v Michalovciach v nedeľu skoro ráno.

Osadníci melú svoje

Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ má ísť o Valentína H. (18) z tamojšej rómskej osady Angin mlyn. Dobre informovaný zdroj tvrdí, že policajti na základe echa na druhý deň po nájdení zavraždenej ženy navštívili obydlie v ktorom žil mladík s nevlastným otcom a jeho partnerkou. Osadníci sa agresívnym spôsobom zastávali Valentína s tým, že je to dobrý chlapec a nedokázal by urobiť niečo také.

Bez odporu

Podozrivého muža si všimli policajti z poriadkového oddelenia na košickej železničnej stanici a prihovorili sa mu s tým, či nepotrebuje pomoc. Mladík odvetil, že nie. Následne si však pri spolupráci viacerých oddelení jeden z policajtov uvedomil, že popis podozrivého z vraždy sedí na osobu, s ktorou komunikovali na košickej stanici. Muž však v tej chvíli už sedel vo vlaku s platným cestovným lístkom a mieril do Česka.

Hoci akcia bola riskantná, keďže nebolo známe či osoba nie je ozbrojená, padlo rozhodnutie uskutočniť jeho zadržanie v stanici Žilina. Vlakovú súpravu pritom neustále monitorovali. Podozrivého napokon na plánovanom mieste zatkla špeciálna jednotka. Hamran zhodnotil priebeh zákroku ako hladký a bez problémov. Zdôraznil, že muž bol počas neho pokojný a pri samotnom zatýkaní vôbec nekládol odpor.

Išiel po peniazoch

Podľa slov policajného prezidenta najpravdepodobnejším motívom činu bola snaha získať peniaze, ktoré si žena krátko predtým vybrala z bankomatu (výšku čiastky Hamran nekonkretizoval - pozn.red.), kde si ju muž vyhliadol. Najprv zaútočil na ňu na parkovisku na Ul. Sama Chalupku, kde ju bodol do rôznych častí hrudníka. Erika napriek tomu ešte dokázala utekať v smere na Ul. kpt. Nálepku pričom kričala o pomoc. Jej zúfalé volanie však nikto nepočul. Páchateľ vydesenú a ťažko zranenú ženu dobehol blízko lekárne, kde jej zasadil posledné smrtiace rany.

Prečo Erika išla v skorých ranných hodinách vyberať peniaze a k tomu sama, polícia zisťuje. Šéf polície spresnil, že bolo dokázané, že Michalovčanka sa s vrahom nepoznala.

Bezúhonný?

K tomu, či páchateľ bol v minulosti stíhaný, sa nevedel vyjadriť. Dodal len, že zrejme nie. Podrobnejšie informácie polícia odmietla uviesť z dôvodu, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Podľa Hamrana obvinený sa podrobil toxikologickým testom. Výsledky zatiaľ nie sú známe.

Polícia preveruje, či neexistujú v Michalovciach nejakí komplici páchateľa, prípadne väčšia „závadová“ komunita. Policajný prezident zároveň vyzval politikov, aby sa zdržali teatrálnych vyjadrení a nerozoštvávali spoločnosť. Reagoval tak na výzvu Mariana Kotlebu na protest, keďže má ísť o útočníka z rómskeho etnika.

Na spis čakajú

Hovorkyňa košickej Krajskej prokuratúry Jarmila Janová nám potvrdila, že zatiaľ im nebol doručený vyšetrovací spis ani podnet vyšetrovateľa na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.

Podrobnejšie informácie polícia odmietla uviesť z dôvodu, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania.

Tragická udalosť šokovala verejnosť v prvý deň nového roka, kedy ráno o 6.30 h. našla náhodná okoloidúca na Ul. kpt. Nálepku nehybné telo Eriky (46). Polícia o zadržaní páchateľa informovala až v utorok 3. 1.

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom

Prečítajte si tiež: