Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne je právoplatný. Ten zrušil pôvodný verdikt prvostupňového Okresného súdu a 7-ročný trest zvýšil na trest nepodmienečný 9-ročný trest. K takémuto rozhodnutiu prispel aj fakt, že obžalovaný zo zločinu podvodu spáchaného spolupáchateľstvom Viliam Šárkozy si z okrádania bezbranných starých ľudí urobil celoživotný biznis a v minulosti bol za obdobnú činnosť desaťkrát súdne trestaný. Paradoxne je, že kým čakal ako rozhodnú súdy v Trenčíne, vybral sa na výlet do Košíc, kde podľa polície okradol ďalšiu dôchodkyňu, za čo skončil vo väzbe a na súd ho priviedli už v putách.

Deduško, ktorého nepolepšiteľný páchateľ okradol, býva v Trenčíne aj s manželkou a má 91 rokov. Aj keď sa tešil, že páchateľ dostal ešte o dva roky viac, ako pôvodne určil okresný súd, vraví, že on by mu naparil doživotie. Je zmierený aj s tým, že svoje peniaze už nikdy neuvidí, aj keď súd páchateľovi nariadil, že ich musí vrátiť. "Stalo sa to pred štyrmi rokmi. Vnuk bol vtedy v zahraničí, v Maďarsku na dovolenke a zazvonil nám telefón. Manželka prišla s tým, že volá vnuk. Aj mi to bolo čudné, že mi nevolá na mobil, ale zobral som to a on vraví - Hovoril som s vaším vnukom, dostali sme sa do problémov. Potrebujem veľmi súrne požičať na jeden mesiac 15-tisíc eur," povedal dôchodca Ignác.

Starý pán išiel do banky, kde si vybral 10-tisíc eur, pridal k nim ešte 5-tisíc a páchateľovi ich zaniesol. Ten ho čakal na Partizánskej ulici v Trenčíne. Až neskôr, keď sa vnuk vrátil z dovolenky Ignác zistil, že naletel podvodníkom a svoje peniaze už zrejme nikdy neuvidí. "Všetci dôchodcovia by si mali dávať pozor. Toto je krutá skúsenosť. Okradol ma o to, čo som mal určené, aby sa rodina nedostala do problémov, keby som zomrel skôr ako sa patrí. Dostal 9 rokov, ale ja by som mu dal doživotie. Neverím, že ten človek bude niekedy dobré, keď toto dokáže urobiť," uzavrel Ignác.

To, že obžalovaný Viliam je nenapraviteľný, skonštatoval aj odvolací súd. Aj preto mu zvýšil pôvodný trest okresného súdu ešte o dva roky až k hornej hranici trestnej sadzby, ktorá bola v tomto prípade 10 rokov. "Nepriznal sa, neviedol predtým riadny život, v minulosti bol už desaťkrát súdne trestaný. Odsúdený bol aj v Nemecku, Taliansku a vo Švédsku opakovanie na podvodoch na starých ľuďoch. Využíva dôverčivosť a obavy starších ľudí. Tu nie sú žiadne poľahčujúce okolnosti, nie sú tu prítomné žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali zhovievavejší prístup," skonštatovala sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne.

V tomto prípade mal obžalovaný Viliam aj pomocníka, ktorého sa nepodarilo stotožniť. Isté však je, že deduškovi volali z mobilného telefónu, ktorý v tom čase používal jeho iba 15-ročný syn. Sudkyňa skonštatovala, že prípade obžalovaného Viliama Šárkozyho ide o špeciálnu recidívu, doslova druh živobytia obžalovaného a jeho životný štýl.

Tento prípad je výnimočný aj tým, že sa polícii podarilo vypátrať páchateľa. "Podvodníci to skúšajú na seniorov stále, pričom vo väčšine prípadov kontaktujú seniorov cez telefón. Často volajú seniorovi na pevnú linku a zistiť majiteľa volaného telefónneho čísla môže byť veľmi zložité. Peniaze žiadajú vo väčšine prípadov poslať na účet, ktorý býva vedený na tretie osoby, prípadne sú peniaze zasielané do zahraničia," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová s tým, že aj v prípade, ak polícia takýchto páchateľov vypátra, poškodení sa často k svojim peniazom už nikdy nedostanú.

Páchatelia podľa K. Kuzmovej využívajú legendu vnuk a dopravná nehoda, nehoda s prerezaným jazykom, poškodenému tvrdia, že sú lekári, alebo od polície a chcú ochrániť jeho a jeho majetok. "U seniorov sa snažia vyvolať strach o príbuzného. Dostať ho do časovej tiesne, aby nemal čas sa s niekým poradiť. Žiadajú vyplatiť určité sumy ako odškodné za konanie ich príbuzného. Polícia v Trenčianskom kraji pravidelne vykonáva preventívne aktivity zamerané na ochranu seniorov. Ich cieľom je seniorov oboznámiť s podobnými praktikami aj s tým, aby v prípade, ak ich podvodník osloví toto ihneď polícii oznámili," uzavrela policajná hovorkyňa.