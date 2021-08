Pred rokom Radka Hanáka zaskočil oznam od exekútora, že mu ide blokovať majetok pre dlh na exmanželkinom mobile. Vôbec ho neupovedomil o začatí exekúcie, ale poslal mu rovno exekučný príkaz na predaj nehnuteľnosti. Keď sa šiel pozrieť k exekútorovi do spisu, prečítal si, že jeho exmanželka Darina, ktorá pretelefonovala 9-tisíc eur, sa dostavila do exekučného úradu vo Svidníku bez predvolania ešte predtým, než jej bolo doručené rozhodnutia o začatí exekúcie. "To vypovedalo, že obaja hlavní aktéri vymáhania dlhu boli vopred dohodnutí," opisuje Hanák.

Exekútor nezisťoval, aký majetok žena vlastní, čísla účtov ani to, kde pracuje. Pritom je zamestnankyňou štátu, pracuje ako policajtka. „Nezákonným postupom exekútora došlo k blokácii nehnuteľného majetku, ktorý vlastním, a to bez toho, aby na to existovali zákonné dôvody,“ spomína Radko Hanák. Nepomohlo mu ani to, že podal trestné oznámenie, hoci prípadom sa zaoberali okresná a krajská prokuratúra, a nepomohla ani sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov (SKE). Všetko vraj bolo v poriadku. Vyjadrenie polície čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Nebyť Radkovej bojovnosti, prípad by sa skončil úplne inak. Obrátil sa však aj na ministerstvo spravodlivosti a odtiaľ prišla šokujúca odpoveď. Z rezortu potvrdili, že exekútor nepostupoval správne, pred začatím exekúcie dostatočne nezisťoval, či povinná nemá dostatok iného majetku, a tak porušil ustanovenie Exekučného poriadku. A aj to, že SKE pri prešetrovaní Hanákovej sťažnosti nedostatočne zistila skutočný stav veci. “Podľa názoru ministerstva vyššie uvedené pochybenie pri výkone exekučnej činnosti napĺňa znaky disciplinárneho previnenia exekútora,” napísal generálny riaditeľ sekcie dohľadu Martin Butko. Čo ešte odpísali z ministerstva? Čítajte v GALÉRII.

Prokurátor vlani koncom roka zomrel, prípad prevzal jeho nástupca. A ten pred pár dňami zaslal Hanákovi upovedomenie o tom, že exekúcia nebude vykonaná zriadením záložného práva a predajom domu. "Pre mňa to znamená ďalšie potvrdenie toho, že exekúcia bola vedená nezákonným spôsobom. Vyšetrovateľ je kolegom mojej exmanželky," dodáva muž.

Konal však ďalej a sťažoval sa na postup orgánov činných v trestnom konaní. Zrazu mu však prišiel list z humenskej kriminálky, kde ho upovedomili o podozrení z protiprávneho postupu dvoch prokurátorov - zo svidníckej okresnej a z prešovskej krajskej prokuratúry. Čo mali spáchať? Slová vyšetrovateľa z humenskej polície nájdete v popise fotky v GALÉRII tu.

Ďalšie prekvapenie prišlo pred niekoľkými dňami z prešovskej kriminálky, ktorá mala preveriť podozrenie z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa - krajského prokurátora, ktorý zamietol Hanákovu sťažnosť proti uzneseniu o odmietnutí trestného stíhania a postup vyšetrovateľa vyhodnotil ako zákonný a správny. Kriminálka pre objektívne zistenie skutkového stavu požiadala Generálnu prokuratúru o zbavenie mlčanlivosti spomínaného prokurátora. V tomto prípade však prišla šokujúca zamietavá odpoveď.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová prisľúbila stanovisko v nasledujúcich dňoch.

"Vo vzťahu k exekútorovi, vyšetrovateľom a prokurátorom chcem povedať, že aj takíto ľudia rozhodujú o našej budúcnosti. Každému však odporúčam nevzdávať sa a rôznymi spôsobmi poukazovať na nezákonné konanie," konštatuje Radko Hanák.

